Ренан Брессан: То, что удалось сделать Капскому-старшему, не сможет в Беларуси никто









– Знаком ли ты с Кириллом Альшевским и Андреем Капским?





– Да, с обоими. С Альшевским не очень хорошо, а вот Капский- младший часто ездил на наши игры, летал на международные матчи.





– Каким в твоей памяти остался его отец?





– Он был для БАТЭ всем. Не случайно после его ухода команда стала намного хуже. Надеюсь, и Андрей добьется многого. Но сделать то, что удалось Капскому-старшему, не сможет никто – в ближайшие лет пятьдесят так точно.





Играя в Борисове, я чувствовал, что на нем держится все. Мы иногда даже просили, чтобы он успокоился, уехал куда-нибудь отдохнуть с семьей. Но Анатолий Анатольевич не хотел. БАТЭ был его жизнью, он отдавал клубу много эмоций.





Порой у него возникали дела на заводе, в бизнесе, но он ими не занимался, потому что все время уделял нам. Капский мог накричать на всех – часто и на Михалыча, то есть Гончаренко. Доставалось от него и мне.





Пару раз было обидно, но я понимал, что если он так выражает эмоции после неудач, то ему намного тяжелее, чем мне. Если наш босс чувствовал, что неправ, то на следующий день звонил и извинялся, – сказал Брессан.