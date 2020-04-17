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Губернатор озвучил позицию Брестского облисполкома по вопросу завода ООО «АйПауэр»
17.04.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщил газете Заря председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, позиция областного исполнительного комитета в отношении реализации проекта по строительству аккумуляторного завода не изменилась.
На протяжении всей эпопеи вокруг аккумуляторного завода в окрестностях Бреста, затянувшейся, словно бесконечный «мыльный» сериал а-ля «Санта Барбара», противники его строительства и СМИ, причисляющие себя к свободным, шли в одной немногочисленной колонне протестующих рука об руку.
По сути, первые получили широкую «раскрутку» во многом благодаря вторым. Именно именующие себя независимыми средствами массовой информации вкупе с примкнувшими к ним блогерами от репортажа к репортажу, от отчета к отчету вылепливали благородный образ и положительный имидж борцов за справедливость. Формировали из них узнаваемых медийных персон, при этом де-факто оставаясь в процессе борьбы их главными союзниками, тылом и моральной поддержкой.
И вдруг нежданно-негаданно со стороны тех, кто создавал и поддерживал иллюзорную атмосферу массовых протестных настроений, последовал предательский удар в спину. Иначе, пожалуй, и не скажешь: громом среди ясного неба прозвучала статья, опубликованная в газете «Народная Воля», ниспровергающая вчерашних народных героев с ранее воздвигнутых пьедесталов.
«Скандал, разгоревшийся вокруг аккумуляторного завода более двух лет назад, похоже, стихнет также незаметно, как и начинался. Уже несколько последних месяцев свидетельствуют о том, что многим из приходящих каждое воскресенье на центральную площадь Бреста с целью «покормить голубей», а затем прошпацировать по одной-другой улице, требуя, таким образом, от властей закрытия еще не начавшего работать завода, стало ясно: их гражданская активность используется кое-кем не в интересах общих благ, а совсем иных. И если на первых порах количество «голубятников» от воскресенья к воскресенью увеличивалось, то затем рядом с рьяными инициаторами акций начало появляться все меньше и меньше людей, их поддерживающих. А чтобы избежать саморазоблачения, так называемые предводители народных масс и их помощники в лице блогеров-самоучек стали размещать на местных сайтах информацию о «кормлении голубей» и протетстных шествиях по городу зачастую без снимков – чтобы нельзя было судить об убывающем интересе широкой общественности к их акциям», – не жалея уничижительных эпитетов, констатирует «Народная Воля».
Не будем играть в конспирологию. Остается лишь догадываться о причинах столь внезапного – на 180 градусов – разворота в привычной оценке событий оппозиционным изданием. «Народная Воля» в очередной раз раскрыла секрет Полишинеля: протестное движение в существующем формате окончательно выдохлось и безнадежно застряло в тупике.
Одним из вероятных поводов возвращения к теме и последующего появления упомянутой публикации мог стать недавний променад противников строительства аккумуляторного завода по проторенному городскому маршруту. Убеждать людей в том, что бездействующее предприятие все-таки действует, тем более требовать закрытия закрытого – несомненный абсурд, при таком раскладе ветхие меха протеста явно нуждались во вливании молодого вина.
Подходящий повод нашелся: 9 апреля по заводу было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Несколько дней спустя, как сообщали интернет-ресурсы, традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода через полчаса после начала переросло в митинг и последующее шествие.
Примечательно, что и противники строительства, и те, кто стоит за этой публикацией, выступают чуть ли не единомышленниками, в одинаковом ключе говоря о начале работы аккумуляторного завода как о чем-то само собой разумеющемся, деле, безусловно, решенном, грядущей эксплуатации в самые ближайшие сроки. Как написано в статье, «фактически дано добро на запуск предприятия с целью испытания смонтированного оборудования, систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и иных производственно-технических и вспомогательных узлов». И вот здесь, и сейчас самое время разобраться, что к чему, расставить все точки над «i».
Очевидно, явное нескрываемое стремление заказчиков и исполнителей этой статьи подтолкнуть власть к безоговорочной поддержке ООО «АйПауэр», о чем можно судить уже по одной газетной реплике: «На добрый лад, нашим властям поддержать бы инициативных людей, взявшихся за осуществление крайне важного экономического и социального проекта». В качестве одного из весомых аргументов приводится даже… проблема COVID-19: «Сбои в поставках комплектующих из того же Китая вызывают остановку автомобильных конвейеров в Чехии, Словении, Словакии… Эйфория глобализации завершается, и западные страны всерьез озаботились максимальной локализацией любого производства на территориях собственных государств. А Беларусь автомобильная страна – МАЗ, МТЗ, «БЕЛАЗ», «БелДжи»… И создание своей аккумуляторной отрасли имеет важнейшее значение».
В идеале интересы делового мира и общества должны совпадать, однако на практике зачастую на первом месте оказывается чистая прибыль и уже на втором – социальная ответственность бизнеса.
Для хорошего эффективного взаимодействия и с властью, и с обществом любой субъект хозяйствования должен ориентироваться на максимальную честность, открытость и прозрачность. Хотя, как утверждается в статье, руководители ООО «АйПауэр» не отказывались от диалога с общественностью, пока наладить его в должной мере не получается – в том числе в связи с возникающими вопросами по выбросам документации. 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства данного объекта до устранения выявленных нарушений.
Три дня спустя областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязненных веществ в атмосферу. Напомним, для получения заключения экологической экспертизы предприятию необходимо было дополнительно подтвердить проектные показатели. Однако нормативы по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по газоочистным установкам показали превышение, поэтому в выдаче заключения заводу было отказано.
Ситуация получила дальнейшее продолжение в августе, когда Брестский облисполком потребовал от ООО «АйПауэр» вернуть взятые в инновационном фонде средства на строительство аккумуляторного завода. Согласно условиям договора, заключенного с «АйПауэр» на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома по реализации и финансированию проекта, предприятие должно было осуществить ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода до 31 июля 2019 года. В противном случае средства, использованные организацией по договору, должны быть возвращены.
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Как сообщил газете Заря председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, позиция областного исполнительного комитета в отношении реализации проекта по...
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