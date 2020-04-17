Губернатор озвучил позицию Брестского облисполкома по вопросу завода ООО «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщил газете Заря председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, позиция областного исполнительного комитета в отношении реализации проекта по строительству аккумуляторного завода не изменилась.





- Распоряжение о приостановлении строительства завода не отменено. Более того, инвестор ООО «АйПауэр» обязан вернуть средства областного инвестиционного фонда, что на сегодняшний день не сделано. Предприятие, которое не соответствует требованиям безопасности окружающей среды, работать не будет, – отметил Анатолий Лис.

На протяжении всей эпопеи вокруг аккумуляторного завода в окрестностях Бреста, затянувшейся, словно бесконечный «мыльный» сериал а-ля «Санта Барбара», противники его строительства и СМИ, причисляющие себя к свободным, шли в одной немногочисленной колонне протестующих рука об руку.

По сути, первые получили широкую «раскрутку» во многом благодаря вторым. Именно именующие себя независимыми средствами массовой информации вкупе с примкнувшими к ним блогерами от репортажа к репортажу, от отчета к отчету вылепливали благородный образ и положительный имидж борцов за справедливость. Формировали из них узнаваемых медийных персон, при этом де-факто оставаясь в процессе борьбы их главными союзниками, тылом и моральной поддержкой.

И вдруг нежданно-негаданно со стороны тех, кто создавал и поддерживал иллюзорную атмосферу массовых протестных настроений, последовал предательский удар в спину. Иначе, пожалуй, и не скажешь: громом среди ясного неба прозвучала статья, опубликованная в газете «Народная Воля», ниспровергающая вчерашних народных героев с ранее воздвигнутых пьедесталов.

«Скандал, разгоревшийся вокруг аккумуляторного завода более двух лет назад, похоже, стихнет также незаметно, как и начинался. Уже несколько последних месяцев свидетельствуют о том, что многим из приходящих каждое воскресенье на центральную площадь Бреста с целью «покормить голубей», а затем прошпацировать по одной-другой улице, требуя, таким образом, от властей закрытия еще не начавшего работать завода, стало ясно: их гражданская активность используется кое-кем не в интересах общих благ, а совсем иных. И если на первых порах количество «голубятников» от воскресенья к воскресенью увеличивалось, то затем рядом с рьяными инициаторами акций начало появляться все меньше и меньше людей, их поддерживающих. А чтобы избежать саморазоблачения, так называемые предводители народных масс и их помощники в лице блогеров-самоучек стали размещать на местных сайтах информацию о «кормлении голубей» и протетстных шествиях по городу зачастую без снимков – чтобы нельзя было судить об убывающем интересе широкой общественности к их акциям», – не жалея уничижительных эпитетов, констатирует «Народная Воля».





Не будем играть в конспирологию. Остается лишь догадываться о причинах столь внезапного – на 180 градусов – разворота в привычной оценке событий оппозиционным изданием. «Народная Воля» в очередной раз раскрыла секрет Полишинеля: протестное движение в существующем формате окончательно выдохлось и безнадежно застряло в тупике.

Одним из вероятных поводов возвращения к теме и последующего появления упомянутой публикации мог стать недавний променад противников строительства аккумуляторного завода по проторенному городскому маршруту. Убеждать людей в том, что бездействующее предприятие все-таки действует, тем более требовать закрытия закрытого – несомненный абсурд, при таком раскладе ветхие меха протеста явно нуждались во вливании молодого вина.

Подходящий повод нашелся: 9 апреля по заводу было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Несколько дней спустя, как сообщали интернет-ресурсы, традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода через полчаса после начала переросло в митинг и последующее шествие.

Примечательно, что и противники строительства, и те, кто стоит за этой публикацией, выступают чуть ли не единомышленниками, в одинаковом ключе говоря о начале работы аккумуляторного завода как о чем-то само собой разумеющемся, деле, безусловно, решенном, грядущей эксплуатации в самые ближайшие сроки. Как написано в статье, «фактически дано добро на запуск предприятия с целью испытания смонтированного оборудования, систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и иных производственно-технических и вспомогательных узлов». И вот здесь, и сейчас самое время разобраться, что к чему, расставить все точки над «i».

Очевидно, явное нескрываемое стремление заказчиков и исполнителей этой статьи подтолкнуть власть к безоговорочной поддержке ООО «АйПауэр», о чем можно судить уже по одной газетной реплике: «На добрый лад, нашим властям поддержать бы инициативных людей, взявшихся за осуществление крайне важного экономического и социального проекта». В качестве одного из весомых аргументов приводится даже… проблема COVID-19: «Сбои в поставках комплектующих из того же Китая вызывают остановку автомобильных конвейеров в Чехии, Словении, Словакии… Эйфория глобализации завершается, и западные страны всерьез озаботились максимальной локализацией любого производства на территориях собственных государств. А Беларусь автомобильная страна – МАЗ, МТЗ, «БЕЛАЗ», «БелДжи»… И создание своей аккумуляторной отрасли имеет важнейшее значение».

В идеале интересы делового мира и общества должны совпадать, однако на практике зачастую на первом месте оказывается чистая прибыль и уже на втором – социальная ответственность бизнеса.

Для хорошего эффективного взаимодействия и с властью, и с обществом любой субъект хозяйствования должен ориентироваться на максимальную честность, открытость и прозрачность. Хотя, как утверждается в статье, руководители ООО «АйПауэр» не отказывались от диалога с общественностью, пока наладить его в должной мере не получается – в том числе в связи с возникающими вопросами по выбросам документации. 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства данного объекта до устранения выявленных нарушений.





Три дня спустя областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязненных веществ в атмосферу. Напомним, для получения заключения экологической экспертизы предприятию необходимо было дополнительно подтвердить проектные показатели. Однако нормативы по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по газоочистным установкам показали превышение, поэтому в выдаче заключения заводу было отказано.

Ситуация получила дальнейшее продолжение в августе, когда Брестский облисполком потребовал от ООО «АйПауэр» вернуть взятые в инновационном фонде средства на строительство аккумуляторного завода. Согласно условиям договора, заключенного с «АйПауэр» на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома по реализации и финансированию проекта, предприятие должно было осуществить ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода до 31 июля 2019 года. В противном случае средства, использованные организацией по договору, должны быть возвращены.