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Директор СФК «Слуцк»: от людей, которые обязаны помогать, пока этого не видно. Кроме слов: ну, вы держитесь

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Директор СФК «Слуцк»: от людей, которые обязаны помогать, пока этого не видно. Кроме слов: ну, вы держитесь

Директор СФК «Слуцк» Виталий Бунос в беседе с Сергеем Азаркевичем посетовал на отсутствие должного внимания к клубу со стороны городских властей.

— Клуб делает все возможное, чтобы игроки не ощущали проблем. Но уже появилась первая трудность. Она небольшая — не выплачены премиальные за прошлый месяц. Сказал ребятам: вам никто их не отменял. И об отмене речь не ведется. Я стараюсь делать свою работу. Пусть мы питаемся и проживаем в долг, ездим на автобусе — тоже в долг. Но клуб живет и полноценно функционирует. Да, игроки должны получить зарплату, а моя обязанность — это обеспечить. На сегодня, кроме премиальных, задолженностей нет.

— За счет чего, если не секрет, это достигается: подушка безопасности, текущая работа, долги?

— Пока не буду это озвучивать. Работаем мы. Я ведь свой хлеб тоже не просто так ем. После ситуации, которая случилась с предыдущим директором комбината, требовалось где-то неделя, чтобы прийти в себя от потрясения. А затем полностью включились в работу. Надо было принимать меры.

Тем не менее все сложно. Сначала долго ждали назначения нового директора комбината. Плюс все согласования. Чтобы зайти, образно говоря, на четвертый этаж, нужно пройти каждую ступеньку — сразу ведь не запрыгнешь. Сначала в один кабинет, в другой, к помощнику, к заместителю, к первому заму. Встретиться с руководителем первого уровня, особенно сейчас, практически невозможно. Плюс… Вообще, тяжело подбирать слова, когда есть что сказать.

От людей, в обязанности которых входит оказание помощи и содействие, пока этого как-то не видно. Кроме слов: ну, вы держитесь.


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Директор СФК «Слуцк» Виталий Бунос в беседе с Сергеем Азаркевичем посетовал на отсутствие должного внимания к клубу со стороны городских властей.
 
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