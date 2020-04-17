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В ряду Lexus появится флагманский кроссовер LQ с мотором мощностью более 600 сил
Источник материала: Tut.by
Больше двух лет прошло с демонстрации концепта
Согласно информации американского ресурса, грядущий «паркетник» Lexus получит обозначение LQ (такое торговое наименование компания, к слову, уже зарегистрировала) и задумывается в качестве модной и стильной альтернативы рамному и брутальному внедорожнику LX. Более того, именно LQ в модельном ряду Lexus станет флагманской моделью — то есть самой роскошной и мощной.
По предварительной информации, платформу классической компоновки с продольно расположенным двигателем и основным задним приводом кроссовер разделит с представительским
Премьера LQ может состояться уже в следующем году, но у дилеров большой кроссовер Lexus появится не раньше 2022 года. Стоимость, как предполагает Car and Driver, будет варьироваться от 80 до 100 тысяч долларов в зависимости от модификации.
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Как утверждает американское издание Car and Driver, концепт Lexus LF-1 Limitless через пару лет может переродиться в новую флагманскую модель марки.
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