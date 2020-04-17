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В ряду Lexus появится флагманский кроссовер LQ с мотором мощностью более 600 сил

17.04.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше двух лет прошло с демонстрации концепта Lexus LF-1 Limitless, о возможном серийном воплощении которого японцы до сих пор так и не обмолвились. Тем не менее, уже через пару лет LF-1 Limitless может переродиться в новую флагманскую модель марки. Об этом сообщает портал Car and Driver.


Согласно информации американского ресурса, грядущий «паркетник» Lexus получит обозначение LQ (такое торговое наименование компания, к слову, уже зарегистрировала) и задумывается в качестве модной и стильной альтернативы рамному и брутальному внедорожнику LX. Более того, именно LQ в модельном ряду Lexus станет флагманской моделью — то есть самой роскошной и мощной.

По предварительной информации, платформу классической компоновки с продольно расположенным двигателем и основным задним приводом кроссовер разделит с представительским седаном LS. От него же LQ достанутся 3,5-литровый битурбо-V6 (416 л.с.) и 354-сильная гибридная установка, при этом «подогретая» F-версия будет стоять особняком — под ее капотом ожидается новый V8 с двойным турбонаддувом и мощностью более 600 л.с.

Премьера LQ может состояться уже в следующем году, но у дилеров большой кроссовер Lexus появится не раньше 2022 года. Стоимость, как предполагает Car and Driver, будет варьироваться от 80 до 100 тысяч долларов в зависимости от модификации.

 
 
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Как утверждает американское издание Car and Driver, концепт Lexus LF-1 Limitless через пару лет может переродиться в новую флагманскую модель марки.
 
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