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В Беларусь прибыл гуманитарный груз из Китая

17.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом прибыл сегодня в Минск из Пекина.

Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты, сообщает Минздрав.

Напомним, что это уже третья помощь, которая прибывает из КНР.

 
Теги: Минск
 
 
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Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом прибыл сегодня в Минск из Пекина.
 
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