В Беларусь прибыл гуманитарный груз из Китая

Источник материала: Ежедневник

Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом прибыл сегодня в Минск из Пекина.

Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты, сообщает Минздрав.

Напомним, что это уже третья помощь, которая прибывает из КНР.