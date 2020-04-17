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В Беларусь прибыл гуманитарный груз из Китая
17.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом прибыл сегодня в Минск из Пекина.
Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты, сообщает Минздрав.
Напомним, что это уже третья помощь, которая прибывает из КНР.
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Военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом прибыл сегодня в Минск из Пекина.
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