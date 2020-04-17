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Горецкий район пострадал из-за сильного ветра
17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
9 населенных пунктов в Горецком, Глусском, Климовичском, Мстиславском районах пострадали вчера из-за сильного ветра, сообщили в МЧС.
— Повреждены кроли 10 сельскохозяйственных объектов, семи жилых домов, один объект соцкультуры. 17 раз спасатели выезжали на уборку упавших деревьев. Повреждены шесть легковых автомобилей, — рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.
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9 населенных пунктов в Горецком, Глусском, Климовичском, Мстиславском районах пострадали вчера из-за сильного ветра, сообщили в МЧС. — Повреждены кроли 10...
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