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Горецкий район пострадал из-за сильного ветра

17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

9 населенных пунктов в Горецком, Глусском, Климовичском, Мстиславском районах пострадали вчера из-за сильного ветра, сообщили в МЧС.

—  Повреждены кроли 10 сельскохозяйственных объектов, семи жилых домов, один объект соцкультуры. 17 раз спасатели выезжали на уборку упавших деревьев. Повреждены шесть легковых автомобилей, — рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.


 
 
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  9 населенных пунктов в Горецком, Глусском, Климовичском, Мстиславском районах пострадали вчера из-за сильного ветра, сообщили в МЧС. —  Повреждены кроли 10...
 
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