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В Чикаго из-за снегопада столкнулось около 60 автомобилей

17.04.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском Чикаго (штат Иллинойс) во время внезапного снегопада произошла массовая авария с участием почти 60 автомобилей, сообщает Autonews.

Инцидент произошел на автостраде имени Джона Кеннеди, когда в условиях плохой видимости и скользкого покрытия вслед за обычным столкновением последовала цепная реакция. В итоге после массового ДТП 14 человек были отправлены в больницы с травмами различной тяжести, а еще 45 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В районе аварии образовалась огромная пробка, так как трасса оказалась практически полностью заблокирована на несколько часов.

 
 
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Обычное столкновение привело к массовой аварии из-за скользкой дороги и плохой видимости.
 
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