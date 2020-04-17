В Чикаго из-за снегопада столкнулось около 60 автомобилей

Источник материала: Tut.by

В американском Чикаго (штат Иллинойс) во время внезапного снегопада произошла массовая авария с участием почти 60 автомобилей, сообщает Autonews .

54-car pileup crash on Kennedy Expressway in Chicago crash injures 14; More than a dozen additional crashes reported pic.twitter.com/A81l2ugmQf — Plugged Soundz (@pluggedsoundztv) April 15, 2020

Инцидент произошел на автостраде имени Джона Кеннеди, когда в условиях плохой видимости и скользкого покрытия вслед за обычным столкновением последовала цепная реакция. В итоге после массового ДТП 14 человек были отправлены в больницы с травмами различной тяжести, а еще 45 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В районе аварии образовалась огромная пробка, так как трасса оказалась практически полностью заблокирована на несколько часов.