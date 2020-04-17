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В субботу на городском стадионе – футбол. Зрителей будут пускать только в масках и перчатках
17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 апреля на городском стадионе пройдет первый футбольный матч сезона. Зрителей будут пускать на трибуны только в масках и перчатках, сообщил заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Зайцев.
Игра между ФК «Горки» и клубом из Жодино пройдет в рамках Чемпионата и Кубка Беларуси среди команд второй лиги.
Начало матча в 14:00
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18 апреля на городском стадионе пройдет первый футбольный матч сезона. Зрителей будут пускать на трибуны только в масках и перчатках, сообщил заведующий сектором...
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