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В субботу на городском стадионе – футбол. Зрителей будут пускать только в масках и перчатках

17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

18 апреля на городском стадионе пройдет первый футбольный матч сезона. Зрителей будут пускать на трибуны только в масках и перчатках, сообщил заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Зайцев.

 

В субботу на городском стадионе – футбол. Зрителей будут пускать только в масках и перчатках
Иллюстративное фото — Михаил Левцов

 

Игра между ФК «Горки» и клубом из Жодино пройдет в рамках Чемпионата и Кубка Беларуси среди команд второй лиги.

 

Начало матча в 14:00

 


 
 
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  18 апреля на городском стадионе пройдет первый футбольный матч сезона. Зрителей будут пускать на трибуны только в масках и перчатках, сообщил заведующий сектором...
 
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