В субботу на городском стадионе – футбол. Зрителей будут пускать только в масках и перчатках

Источник материала: Горецкий вестник

18 апреля на городском стадионе пройдет первый футбольный матч сезона. Зрителей будут пускать на трибуны только в масках и перчатках, сообщил заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Зайцев.





Игра между ФК «Горки» и клубом из Жодино пройдет в рамках Чемпионата и Кубка Беларуси среди команд второй лиги.

Начало матча в 14:00