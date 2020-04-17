Пасха со снегом и пасмурно – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Прохладно и пасмурно будет в ближайшие дни. А в воскресенье, на Пасху, обещают даже мокрый снег с дождем. Синоптики считают, что распогодится лишь к середине следующей недели.





Завтра, 18 апреля, будет до +6 °С, ветрено и облачно.

В воскресенье, 19 апреля, днем будет около 5 градусов выше нуля, вечером +1°С. Возможен небольшой дождь и мокрый снег.