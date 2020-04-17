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Горецкий РОЧС проверил электросети
17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям субъекта «Горецкие районные электрические сети филиала «Могилевские электрические сети», расположенного по адресу: Горки, ул. Мира, 63.
Нарушений общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, выявлено не было.
Илья Ерофеев, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС
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Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям субъекта «Горецкие районные электрические сети филиала «Могилевские...
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