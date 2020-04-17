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Суды отфутболивают жалобы Людмилы Кучура на нарушение прав ее мужа в тюрьме

17.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сразу два заседания про жалобам Людмилы Кучура на действия должностных лиц МВД прошли в суде Центрального района г. Минска в конце марта. И оба процесса закончились определением о прекращении производства по делу в связи с неподведомственностью.



На что жаловалась Людмила Кучура?

В одной жалобе в суд жена осужденного Людмила Кучура просила признать неправомерным, ущемляющим ее права решение министра внутренних дел Республики Беларусь Юрия Караева об отсутствии нарушений в действиях сотрудников ДИН в отношении ее мужа Петра Кучуры.

Женщина направляла жалобу министру, в которой указывала, что администрация исправительной колонии №15, где в тот момент отбывал наказание Петр Кучура, оказывает давление на осужденного. 

Так, за семь месяцев 2019 года Петр Кучура был подвергнут дисциплинарным взысканиям 32 раза, что жена осужденного связывает с обжалованием двух незаконно наложенных взысканий в суд, а также с проведением проверок по жалобам ее мужа. 

В связи с вынесенными взысканиями Петр Кучура был лишен свиданий с родственниками, передач, провел восемь месяцев в ШИЗО и ПКТ, а после был переведен в тюрьму №4 г. Могилева.

Людмила Кучура в обращении к Юрию Караеву указывала и на факты избиения ее мужа начальником ИК №15 Алексеем Лазаренко и на склонение осужденного к суициду. Обращала внимание министра на то, что управление ДИН по Могилевской области в свою очередь проводит формальные проверки по жалобам ее и ее мужа.

В феврале Людмила Кучура подала ряд жалоб в борьбе за права своего осужденного мужа в исправительной колонии №15 и тюрьме №4 г. Могилева.

В жалобе в суд Людмила Кучура отметила, что решение министра внутренних дел ущемляет ее право сообщить о преступлении, право на проведение проверки по ее заявлению, получить мотивированное решение, а также ознакомиться с материалами проверки и обжаловать решение, если оно будет сопровождаться нарушениями.

Другая жалоба в суд Центрального района касалась неправомерного отказа начальником ГУСБ МВД Андреем Паршиным в ознакомлении с материалами проверки по обращению Людмилы Кучура в МВД по факту совершения в отношении ее мужа противоправных действий.

Андрей Паршин, рассмотрев обращение жены осуженного, 6 февраля отказал в ознакомлении с материалами проверки в связи с тем, что якобы материалы имеют гриф ограниченного доступа.

В жалобе в суд Людмила Кучура указала, что не согласна с тем, что материалы проверки относятся к «служебной информации ограниченного распространения». 

Согласно ст. 18-1 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», к служебной информации ограниченного распространения относятся сведения, касающиеся деятельности государственного органа, юридического лица, распространение и (или) предоставление которых могут причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нравственности, правам, свободам и законным интересам физических лиц, в том числе их чести и достоинству, личной и семейной жизни, а также правам и законным интересам юридических лиц, и которые не отнесены к государственным секретам.

Людмила Кучура обращала внимание суда на то, что в ответе Андрея Паршина на ее обращение не было указано, к какой именно категории могут относиться сведения, содержащиеся в материалах проверки.

«Кроме того, при ознакомлении меня с материалами можно предпринять меры по недопущению распространения тех сведений, которые могут быть обоснованно отнесены к информации ограниченного распространения», - считает женщина.

Она просила суд признать неправомерным, ущемляющим ее права отказ начальника ГУСБ в ознакомлении с материалами проверки по ее обращению и обязать госорган принять меры по устранению допущенных нарушений.


Что решил суд?

Оба процесса прошли в один день – 25 марта, в суде Центрального района. Кроме Людмилы Кучура на процессах присутствовали три представителя МВД – Кирилл Милицин, Александр Криулин и Сергей Анисим.

Первую жалобу рассмотрела судья Ольга Полоневич, которая выслушав стороны, изучив представленные материалы дела, пришла к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского процессуального судопроизводства, в следствие чего производство по делу следует прекратить.

Судья отметила, что привлечение к дисциплинарной ответственности работников органов внутренних дел относится к исключительной компетенции лиц, перечисленных в п.п. 30-33 Дисциплинарного устава органов внутренних дел.

«Кроме того, проведение проверки в целях установления наличия в действиях сотрудников ДИН признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь, относится к исключительной компетенции органа уголовного преследования.

По данным причинам жалоба заявителя не может быть рассмотрена в порядке ст. 353 ГПК и Закона «Об обращении граждан и юридических лиц», - указал суд в своем определении и прекратил дело ввиду неподведомственности.

Вторую жалобу рассмотрел судья Александр Длужневский. В своем определении он указал, что судом установлено, что Людмила Кучура якобы обжалует действия по отнесению материалов проверки по ее заявлению к документам, имеющим гриф «Для служебного пользования».

«Вместе с тем, суд полагает, что отнесение того или иного документа к материалам с грифом ДСП является исключительно компетенцией органа, проводившего проверку, в данном случае МВД.


На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что оснований для рассмотрения жалобы не имеется в виду неподведомственности», - пришел к заключению судья и прекратил производство по делу.

Людмила Кучура не согласна с такими решениями суда и уже подготовила частные жалобы в Минский городской суд. Она считает, что решения суда Центрального района незаконные и необоснованные, в том числе и потому, что и Юрий Караев, и Андрей Паршин указали, что их ответы на жалобы жены осужденного в случае несогласия могут быть обжалованы в суд. И кроме суда нет больше других органов, которые могли бы восстановить нарушенные права ее и ее мужа Петра Кучуры.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сразу два заседания про жалобам Людмилы Кучура на действия должностных лиц МВД прошли в суде Центрального района г. Минска в конце марта. И оба процесса...
 
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