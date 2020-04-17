Самый модный цвет волос-2020: 4 потрясающих варианта

Источник материала: ОНТ

Красивые ухоженные волосы являются одним из важнейших составляющих образа. Для того, чтобы выглядеть современно, понадобится не только модная стрижка, но также и актуальный цвет волос.

В этом сезоне в список модных трендов попали следующие оттенки волос:

1. Натуральный

Тренд на естественность актуален не только в макияже, но также и в волосах. Выбирайте оттенки, близкие к природному цвету. В данном случае не будет сюрпризов. Натуральный цвет волос всегда хорошо сочетается с природным оттенком глаз и тоном кожи. Сейчас на пике популярности - русый цвет волос, а также «тёмный шоколад».





2. Роуз голд

Оттенок блонда со слегка розовым подтоном не уступает свою лидерскую позицию. К слову, если вам хоть раз хотелось попробовать цветное окрашивание, то можно начать именно с данного цвета. Обычно у окружающих нежно-розовый оттенок уже давно не вызывает удивления. Даже при работе в офисе такие волосы могут гармонично вписаться в образ.





3. Серый

Этот цвет ультрамодный, но очень капризный. Если же вы всё-таки остановили свой выбор именно на нём, то следует обратиться к профессионалу и даже не пытаться экспериментировать самостоятельно. Для того, чтобы добиться красивого цвета, необходимо обесцветить пряди. В этом может помочь мастер по окрашиванию. Однако не забывайте, что поддерживать его необходимо очень тщательно до следующего окрашивания при помощи увлажняющих масок.





4. Медовый

Ранее тёплого блонда избегали и относили его к антитрендам и признаку безвкусицы. Всем советовали выбирать более холодный оттенок. Однако такой цвет идёт далеко не всем. На сегодняшний день золотисто-медовый блонд занимает лидирующее место в списке модных трендов и становится всё более популярным. К тому же он смотрится более натурально.





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