ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самый модный цвет волос-2020: 4 потрясающих варианта

17.04.2020 10:20 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самый модный цвет волос-2020: 4 потрясающих варианта

Красивые ухоженные волосы являются одним из важнейших составляющих образа. Для того, чтобы выглядеть современно, понадобится не только модная стрижка, но также и актуальный цвет волос. 

В этом сезоне в список модных трендов попали следующие оттенки волос:

1. Натуральный

Тренд на естественность актуален не только в макияже, но также и в волосах. Выбирайте оттенки, близкие к природному цвету. В данном случае не будет сюрпризов. Натуральный цвет волос всегда хорошо сочетается с природным оттенком глаз и тоном кожи. Сейчас на пике популярности - русый цвет волос, а также «тёмный шоколад».


2. Роуз голд

Оттенок блонда со слегка розовым подтоном не уступает свою лидерскую позицию. К слову, если вам хоть раз хотелось попробовать цветное окрашивание, то можно начать именно с данного цвета. Обычно у окружающих нежно-розовый оттенок уже давно не вызывает удивления. Даже при работе в офисе такие волосы могут гармонично вписаться в образ.


3. Серый

Этот цвет ультрамодный, но очень капризный. Если же вы всё-таки остановили свой выбор именно на нём, то следует обратиться к профессионалу и даже не пытаться экспериментировать самостоятельно. Для того, чтобы добиться красивого цвета, необходимо обесцветить пряди. В этом может помочь мастер по окрашиванию. Однако не забывайте, что поддерживать его необходимо очень тщательно до следующего окрашивания при помощи увлажняющих масок. 


4. Медовый


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красивые ухоженные волосы являются одним из важнейших составляющих образа. Для того, чтобы выглядеть современно, понадобится не только модная стрижка, но также и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Онлайн-проект «АРТканикулы с Центром творчества»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика