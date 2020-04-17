Семейным дебоширам грозит наказание

Источник материала: Кировец

В последнее время все более осложняется криминогенная обстановка в сфере семейно-бытовых отношений. Здесь совершается каждое третье убийство и наносится тяжкое телесное повреждение. Причем при совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку. Большая часть дебоширов в момент совершения преступления находилась в состоянии опьянения.



За нарушения, совершаемые в сфере быта, предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

Ч.2 ст.9.1 КоАП Республики Беларусь (нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи) предусматривает нарушителю штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

За 2019 год по данной статье к ответственности в районе было привлечено 104 семейных дебошира.

За систематическое нанесение побоев, а равно умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности по ст.154 УК Республики Беларусь (истязание), за что предусмотрен арест, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

В случаях, когда пострадавшее лицо ощущало реальную угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, виновное лицо привлекается к уголовной ответственности по ст.186 УК Республики Беларусь. За данные действия предусмотрены наказания в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 1 года, или ареста, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Если Вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, незамедлительно обратитесь в РОВД. В случае причинения Вам легких телесных повреждений, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения). И в этом случае в отношении правонарушителя предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до 1 года, или ареста.

Если Вам стало известно о неблагоприятной обстановке в той или иной семье, возникновении конфликтных ситуаций, злоупотреблении спиртными напитками, нахождении детей в социально-опасном положении, РОВД убедительно просит Вас сообщить данную информацию по телефону 102. Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.

По вопросам психологической или юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ставшим жертвами домашнего насилия, обращай­тесь по тел.: (02237) 77-3-03; 79-5-33; г.Мо­ги­лев – (0222) 47-31-61; г.Бобруйск – (0225)

54-04-74, а также по телефону «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.

Владимир Лазовик, начальник

отделения охраны правопорядка

и профилактики РОВД.