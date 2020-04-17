Источник материала: Myfin

​SEO-исследование AMDG в марте: банки замерли, резкие изменения в туризме и мебельной отрасли

Банки



В марте рейтинг видимости сайтов белорусских банков замер. Все представители сохранили свои места. У шести из десяти отмечено незначительное снижение процента видимости, однако такие изменения не повлияли на их позиции.





Финансово-аналитические порталы

В середине марта в Беларуси резко вырос курс доллара и евро. Такие обстоятельства повлияли не только на благосостояние людей, но и на видимость сайтов финансово-аналитических порталов. Площадка Myfin.by видна в поисковых системах на 91%, Finance.tut.by ― на 60%.





Недвижимость

У шести из десяти представителей рейтинга видимости сайтов категории “Недвижимость” отмечается рост показателя от 0,12% до 6,97%. Наименьший рост демонстрирует сайт Flatfy.by, а наибольший ― Re.kufar.by.





Площадки по продаже автомобилей

Сайт Abw.by потерял 1,83% об общего показателя, что снизило процент видимости до ноябрьских результатов. Автобарахолка Ab.onliner.by опустилась на две позиции за счет роста видимости Auto.kufar.by (↑1,93%) и Automechta.by (↑3,64%). Автоцентр “Атлант-М” (Atlantm.by) вернулся в ТОП, заняв 10-ю позицию.





Бытовая техника

Интернет-магазин 5element.by прибавил 5% видимости и достиг показателя в 63%. Это самый большой рост в марте. Не так заметно, как сайт 5element.by, увеличили свои показатели 21vek.by (↑ 1,21%), 7745.by (↑ 2,49%) и Atlant.by (↑ 1,13%). Онлайн-гипермаркет amd.by в марте выбыл из ТОПа: видимость упала на 4%, что повлекло снижение на девять строчек рейтинга.





Электроника

21vek.by и 5element.by снова поменялись местами. Видимость 5element.by выросла на 2,13% и составила 66%, а у 21vek.by, наоборот, снизилась на 0,83% и остановилась на 64%. Интернет-магазин Imarket.by потерял 3,24% и переместился с четвертого на шестое место (11%). Сайт Svyaznoy.by увеличил видимость на 2,02% и переместился на пятую строчку с показателем 12%.





Мобильные телефоны

Видимость сайта 5element.by выросла на 2,87% и остановилась на 32%. Сайт телеком-оператора А1.by в марте потерял 4,12%, показатель составил 23%. Уменьшение процента видимости А1.by не отразилось на снижении позиции сайта в рейтинговой таблице.





Мебель

В мебельном отраслевом рейтинге произошли некоторые изменения. Видимость крупнейшего интернет-гипермаркета 21vek.by выросла на 2,03% и составила 69%. Резкий скачок вверх показателя отмечается у Mebelblizko.by: +7,14% к видимости сайта. Такой рост позволил Mebelblizko.by войти в тройку самых видимых сайтов данной тематики. Meko.by, наоборот, снизился на одну позицию и потерял 3,72%. Общая видимость сайта ― 19%. Сайт “Ами Мебель” (Ami.by) стабильно на пятом месте (13%). Интернет-магазин мебели Superstore.by увеличил показатель до 8% (↑ 3,96%) и переместился с девятого на седьмое место (8%).









Впервые в десятку самых видимых сайтов категории “Мебель” вошли Virando.by и Mersi.by. В марте показатель Virando.by увеличился на 6,05% и составил 9%, а Mersi.by ― на 1,98% и остановился на 5%.

Сантехника

На 11,76% выросла видимость у сети магазинов сантехники Bydom.by. Общий показатель видимости составил 25%. В рейтинговой таблице сайт переместился на две позиции вверх и занял пятое место. За счет роста Bydom.by и Kranik.by и потери 1,2% видимости интернет-магазина 7745.by последний спустился на два пункта вниз и занял седьмое место.





Садовая техника

Тройка лидеров исследования видимости сайтов в поисковых системах садовой тематики осталась неизменна: 21vek.by, Ydachnik.by и Avtovelomoto.by. Как и в категории бытовой техники, здесь рост демонстрирует 7745.by. Видимость сайта увеличилась на 3,59% и составила 18%. Кроме того, интернет-магазин переместился на шестое место, сместив Karcher-stuttgart.by на седьмую позицию. Магазин садовой техники F-park.by потерял 7,55% видимости и спустился в рейтинговой таблице на две строчки вниз, заняв десятое место (5%).





Туризм

Третий месяц подряд Softtour.by продолжает удерживать первенство в рейтинге видимости туристической тематики. В марте показатель вырос до 45% (↑ 2,55%). Впервые за весь период исследования показатель сайта туристического агентства Peopletravel.by увеличился на целых 15% и составил 41%. Другой туристический оператор Rosting.by с пятого места сместился на седьмое, видимость упала на 4,35% и составила 19%.





Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.