ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без вреда для фигуры: как сделать пасхальный кулич менее калорийным

17.04.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Без вреда для фигуры: как сделать пасхальный кулич менее калорийным

Пасха является настоящим испытанием для нашего организма. Даже если вы и не соблюдали пост, а питались в обычном режиме, то пасхальный завтрак с жирной творожной массой, сдобными куличами, а также огромным количеством орехов и сухофруктов, большим количеством отварных яиц и калорийной бужениной будут тяжёлыми для переваривания вашим желудком. Не говоря уже о тех, кто соблюдал строгие ограничения.

Поэтому стоит быть аккуратным и внимательным по отношению к своему организму. Постарайтесь минимизировать нагрузку на него во время перехода от поста к праздничному застолью. Добиться этого можно при помощи сокращения калорий в празничных блюдах. Сделать менее калорийным можно даже пасхальный кулич. Об этом рассказала Анна Ивашкевич - нутрициолог, клинический психолог-диетолог изданию aif.ru.

Как сделать пасхальный кулич менее калорийным и полезным?

  • Попробуйте испечь кулич из муки второго, а не высшего сорта. В первом виде лучше всего сохраняются полезные вещества, витамины, а также минералы. Не забудьте просеять несколько раз пшеничную муку. Это сделает её более воздушной.
  • Если не хочется быть банальным, то можно выбрать гречневую, овсяную, нутовую или даже рисовую муку.
  • Отдавайте предпочтение рецептам с наименьшим количеством сдобы: яиц, сливочного масла, сметаны. 
  • Добавляйте в тесто меньше сухофруктов. Дело в том, что они очень калорийны.
  • Приготовьте кулич за несколько дней до праздника. Слегка чёрствая булка поможет избежать вздутия живота во время праздника.
  • Употребляйте в день не более 1 куска пасхального хлеба. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пасха является настоящим испытанием для нашего организма. Даже если вы и не соблюдали пост, а питались в обычном режиме, то пасхальный завтрак с жирной творожной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейным дебоширам грозит наказание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика