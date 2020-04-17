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Без вреда для фигуры: как сделать пасхальный кулич менее калорийным
Источник материала: ОНТ
Пасха является настоящим испытанием для нашего организма. Даже если вы и не соблюдали пост, а питались в обычном режиме, то пасхальный завтрак с жирной творожной массой, сдобными куличами, а также огромным количеством орехов и сухофруктов, большим количеством отварных яиц и калорийной бужениной будут тяжёлыми для переваривания вашим желудком. Не говоря уже о тех, кто соблюдал строгие ограничения.
Поэтому стоит быть аккуратным и внимательным по отношению к своему организму. Постарайтесь минимизировать нагрузку на него во время перехода от поста к праздничному застолью. Добиться этого можно при помощи сокращения калорий в празничных блюдах. Сделать менее калорийным можно даже пасхальный кулич. Об этом
Как сделать пасхальный кулич менее калорийным и полезным?
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Пасха является настоящим испытанием для нашего организма. Даже если вы и не соблюдали пост, а питались в обычном режиме, то пасхальный завтрак с жирной творожной...
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