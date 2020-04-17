Без вреда для фигуры: как сделать пасхальный кулич менее калорийным

Источник материала: ОНТ

Пасха является настоящим испытанием для нашего организма. Даже если вы и не соблюдали пост, а питались в обычном режиме, то пасхальный завтрак с жирной творожной массой, сдобными куличами, а также огромным количеством орехов и сухофруктов, большим количеством отварных яиц и калорийной бужениной будут тяжёлыми для переваривания вашим желудком. Не говоря уже о тех, кто соблюдал строгие ограничения.

Поэтому стоит быть аккуратным и внимательным по отношению к своему организму. Постарайтесь минимизировать нагрузку на него во время перехода от поста к праздничному застолью. Добиться этого можно при помощи сокращения калорий в празничных блюдах. Сделать менее калорийным можно даже пасхальный кулич. Об этом рассказала Анна Ивашкевич - нутрициолог, клинический психолог-диетолог изданию aif.ru.

Как сделать пасхальный кулич менее калорийным и полезным?

Попробуйте испечь кулич из муки второго, а не высшего сорта. В первом виде лучше всего сохраняются полезные вещества, витамины, а также минералы. Не забудьте просеять несколько раз пшеничную муку. Это сделает её более воздушной.

Если не хочется быть банальным, то можно выбрать гречневую, овсяную, нутовую или даже рисовую муку.

Отдавайте предпочтение рецептам с наименьшим количеством сдобы: яиц, сливочного масла, сметаны.

Добавляйте в тесто меньше сухофруктов. Дело в том, что они очень калорийны.

Приготовьте кулич за несколько дней до праздника. Слегка чёрствая булка поможет избежать вздутия живота во время праздника.

Употребляйте в день не более 1 куска пасхального хлеба.





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