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Мужчина в Пинском районе скончался, получив 90% ожогов тела
Источник материала: ОНТ
Житель Пинского района умер в больнице, куда был доставлен с сильными ожогами,
По данным спасателей, примерно в 18.40 им поступил звонок из больницы. Врачи рассказали, что к ним поступил пациент – житель деревни Почапово 1967 года рождения – с 90% ожогами тела.
По предварительным данным, на мужчине загорелась одежда, когда он находился дома.
Мужчина временно жил в деревянном одноэтажном доме, владелица которого – женщина 1965 года рождения. Сама она живет в этой же деревне, но по другому адресу. Она и нашла обгоревшего мужчину в бессознательном состоянии на полу на кухне.
Спасти его жизнь врачи не смогли, пострадавший скончался в пятницу утром.
Причина пожара выясняется.
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Житель Пинского района умер в больнице, куда был доставлен с сильными ожогами, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. По данным спасателей, примерно в 18.40...
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