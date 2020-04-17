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Мужчина в Пинском районе скончался, получив 90% ожогов тела

17.04.2020 10:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина в Пинском районе скончался, получив 90% ожогов тела

Житель Пинского района умер в больнице, куда был доставлен с сильными ожогами, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

По данным спасателей, примерно в 18.40 им поступил звонок из больницы. Врачи рассказали, что к ним поступил пациент – житель деревни Почапово 1967 года рождения – с 90% ожогами тела.

По предварительным данным, на мужчине загорелась одежда, когда он находился дома.

Мужчина временно жил в деревянном одноэтажном доме, владелица которого – женщина 1965 года рождения. Сама она живет в этой же деревне, но по другому адресу. Она и нашла обгоревшего мужчину в бессознательном состоянии на полу на кухне.

Спасти его жизнь врачи не смогли, пострадавший скончался в пятницу утром.

Причина пожара выясняется.

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Житель Пинского района умер в больнице, куда был доставлен с сильными ожогами, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. По данным спасателей, примерно в 18.40...
 
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