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Белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт
Источник материала: ОНТ
Популярные белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт.
Театральный проект «ТриТформаТ» вместе с музыкальной платформой устроил благотворительный онлайн-концерт «Чердачник». Более двух часов актёры минского Театра-студии киноактёра пели, читали стихи и шуточные рассказы в формате весёлого белорусского застолья.
Собранные от концерта средства направят на благотворительный расчётный счёт Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID.
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Популярные белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт. Театральный проект «ТриТформаТ» вместе с музыкальной платформой устроил...
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