Источник материала: ОНТ

Популярные белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт.

Театральный проект «ТриТформаТ» вместе с музыкальной платформой устроил благотворительный онлайн-концерт «Чердачник». Более двух часов актёры минского Театра-студии киноактёра пели, читали стихи и шуточные рассказы в формате весёлого белорусского застолья.

Собранные от концерта средства направят на благотворительный расчётный счёт Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID.

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