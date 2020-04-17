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Белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт

17.04.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт

Популярные белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт.

Театральный проект «ТриТформаТ» вместе с музыкальной платформой устроил благотворительный онлайн-концерт «Чердачник». Более двух часов актёры минского Театра-студии киноактёра пели, читали стихи и шуточные рассказы в формате весёлого белорусского застолья. 

Собранные от концерта средства направят на благотворительный расчётный счёт Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID.

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Популярные белорусские актёры провели благотворительный онлайн-концерт. Театральный проект «ТриТформаТ» вместе с музыкальной платформой устроил...
 
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