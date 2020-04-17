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«Никто не просит распечатку на ксероксе». Заскучавшие работники музеев и театров запустили ироничный флешмоб
Источник материала: KYKY>
Флешмобы во время пандемии устраивают не только врачи: так, например, сотрудники Красноярского театра имени Пушкина устроили «скучающий флешмоб». Они от скуки начали постить фото, на которых с грустными лицами держат в руках таблички с надписями вроде «Никто не фотает люстры», «Никто не гладит оленя».
Беларусы решили не отставать – сотрудники как минимум шести музеев, библиотек и театров начали выкладывать в Instagram фото себя с табличками вроде «Никто не просит сделать распечатку на ксероксе». Впрочем, смотрите сами.
Большой театр Беларуси
Минский музей утюга
Минский музей Янкі Купалы
Гомельская центральная библиотека им. А. И. Герцена, как еще её называют «Герценка»
Полоцкий музей истории архитектуры Софийского собора
Ошмянский краеведческий музей
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«Никто не просит распечатку на ксероксе». Заскучавшие работники музеев и театров запустили ироничный флешмоб
Флешмобы во время пандемии устраивают не только врачи: так, например, сотрудники Красноярского театра имени Пушкина устроили «скучающий флешмоб». Они от скуки...
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