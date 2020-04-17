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«Никто не просит распечатку на ксероксе». Заскучавшие работники музеев и театров запустили ироничный флешмоб

17.04.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Флешмобы во время пандемии устраивают не только врачи: так, например, сотрудники Красноярского театра имени Пушкина устроили «скучающий флешмоб». Они от скуки начали постить фото, на которых с грустными лицами держат в руках таблички с надписями вроде «Никто не фотает люстры», «Никто не гладит оленя». 

Беларусы решили не отставать – сотрудники как минимум шести музеев, библиотек и театров начали выкладывать в Instagram фото себя с табличками вроде «Никто не просит сделать распечатку на ксероксе». Впрочем, смотрите сами. 

Большой театр Беларуси

Минский музей утюга


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Iron_Minsk (@ironmuseum_)

Минский музей Янкі Купалы

Гомельская центральная библиотека им. А. И. Герцена, как еще её называют «Герценка»

Полоцкий музей истории архитектуры Софийского собора


Ошмянский краеведческий музей

 
 
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Флешмобы во время пандемии устраивают не только врачи: так, например, сотрудники Красноярского театра имени Пушкина устроили «скучающий флешмоб». Они от скуки...
 
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