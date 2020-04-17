Чемпионат Беларуси по футболу: у команды «Энергетик-БГУ» – второе поражение подряд

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 5-й тур. Накануне состоялись две игры. Второе подряд поражение потерпел минский «Энергетик-БГУ».

Команда на своем поле уступила «Городее» – 0:1. Победный гол в первом тайме провёл Андрей Сорокин. Для «Городеи» – это третья победа подряд, команда набрала 9 очков и вошла в число лидеров первенства. Отметим, что в этом поединке повреждение получил нападающий минского клуба и лучший бомбардир чемпионата Джасурбек Яхшибоев.

Минское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Неман» – 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Сначала словенец Миха Горопевшек замкнул навес Владислава Климовича, а точку в матче поставил Евгений Шикавка, который в добавленное время поразил пустые ворота «Немана».

Минское «Динамо» улучшило свое положение в чемпионате. Теперь у команды 6 набранных баллов и позиция в середине турнирной таблицы.

Фото: БЕЛТА

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