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В Киеве зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителям советуют не выходить из дома

17.04.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Киев накрыло смогом. Причина – тление древесины вблизи Чернобыльской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воздухе украинской столицы зафиксировали продукты горения. В связи с этим местных жителей призывают не выходить из дома, не открывать окна и употреблять больше жидкости.

В Киеве зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителям советуют не выходить из дома

В Киеве зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителям советуют не выходить из дома

В Киеве зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителям советуют не выходить из дома

По словам специалистов, радиационный фон в городе не превышает норму. Пожарные продолжают тушить очаги тления.

Напомним, на Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья (подробнее здесь).

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Новости Украины. Киев накрыло смогом. Причина – тление древесины вблизи Чернобыльской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В воздухе украинской...
 
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