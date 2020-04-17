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В Киеве зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителям советуют не выходить из дома
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Киев накрыло смогом. Причина – тление древесины вблизи Чернобыльской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В воздухе украинской столицы зафиксировали продукты горения. В связи с этим местных жителей призывают не выходить из дома, не открывать окна и употреблять больше жидкости.
По словам специалистов, радиационный фон в городе не превышает норму. Пожарные продолжают тушить очаги тления.
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Новости Украины. Киев накрыло смогом. Причина – тление древесины вблизи Чернобыльской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В воздухе украинской...
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