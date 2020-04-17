ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации

17.04.2020 12:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Сирии. В Сирии отмечают национальный праздник – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 74 года назад страну покинул последний французский солдат, после чего Сирия фактически и стала независимым государством.

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации

Отметим, формально арабская республика обрела независимость еще в 1945 году, однако окончательный суверенитет она получила именно после вывода с территории всех иностранных войск.

С национальным праздником президента Сирии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации

Люди в материале: Александр Лукашенко, Башар Асад

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Сирии. В Сирии отмечают национальный праздник – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 74 года назад страну...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданные опасности чихания. Переломы, лопнувшие барабанные перепонки и многое другое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика