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Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации
Источник материала: СТВ
Новости Сирии. В Сирии отмечают национальный праздник – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 74 года назад страну покинул последний французский солдат, после чего Сирия фактически и стала независимым государством.
Отметим, формально арабская республика обрела независимость еще в 1945 году, однако окончательный суверенитет она получила именно после вывода с территории всех иностранных войск.
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Новости Сирии. В Сирии отмечают национальный праздник – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 74 года назад страну...
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