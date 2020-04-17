Несвижский отдел Департамента охраны МВД празднует 60-летний юбилей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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19 апреля – день образования Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 60–й годовщиной образования Несвижского отдела охраны!

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, которые заложили основы, создали традиции нашего общего дела и по сей день передают свой богатый опыт новому поколению милиционеров.

Бессонные ночи, выезды по сигналам тревоги, ежесекундная готовность прийти на помощь — это наша ежедневная, круглосуточная работа. И все это ради спокойствия наших граждан.

Всех сотрудников охраны искренне благодарю за службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение Закону.

Сегодня Несвижский отдел охраны — это сильный, высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который успешно выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан и их имущества. Желаю и в дальнейшем с честью нести эту ответственную и нужную людям службу! Всем сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Из истории

Самостоятельное структурное подразделение службы охраны на Несвижчине было сформировано 19 апреля 1960 года. Тогда эта служба именовалась межрайонное отделение ВСО при Несвижском отделе милиции.

Начальником был назначен Трофим Артемьевич Казаренко. С этого момента начинается применение при несении службы собак.

В мае 1960 года отделением была получена грузовая автомашина ГАЗ-51, а сторожам, осуществляющим охрану магазинов, выдавались велосипеды.

С марта 1962 года в состав Несвижского межрайонного отделения ВСО входят Копыль, Тимковичи. Службу несут 35 сторожей, которые охраняют в основном торговые точки. Расположено отделение было в здании РОВД. В 1963 году в штат вводится должность инспектора сторожевой службы. Численность межрайонного отдела ОВО составляет 157 человек. В состав офицерского коллектива входили Петр Трофимович Зуев и инспектор по кадрам Федор Иванович Пушкарев (впоследствии начальник РОВД). В декабре 1963 года в состав межрайонного отдела ОВО входят Дзержинск, Столбцы, Негорелое, Узда, Фаниполь. Сторожевой состав насчитывает 232 человека, их силами охраняется 202 объекта. В этом же году отдел ОВО переименован в отделение ВСО при отделе милиции Несвижского райисполкома. В охране объектов широко используются сторожевые собаки, которых насчитывается 19. Административно-управленческий аппарат составлял 12 человек. В 1965 году численность охраны составляет 412 человек, охраняется 245 объектов.





В 1965 году вводятся 3 единицы мотоциклистов, которые выполняют задачи инспекторов-контролеров на территории Копыля, Клецка, Несвижа, Столбцов, Дзержинска, Узды, Городеи, Негорелого, Тимкович. Количество объектов по всем районам резко увеличилось, что и вызвало необходимость организации самостоятельных подразделений в Дзержинске, Столбцах, Узде, Негорелом, Фаниполе. Эти подразделения вышли из состава Несвижского межрайонного отдела в 1966 – 1968 годах. Здание отдела тогда располагалось по ул. 1 Мая в городе Несвиже. Увеличилось число охраняемых объектов, применение средств охранной сигнализации вызвало необходимость приобретения пульта охраны, который и был установлен в г. Несвиже по ул. Ленинской в 1972 году. Первый пульт «Нева» был на 120 номеров. В это время в штат вводятся 4 милиционера. Общий штат составляет 500 человек. В 1976 году пульт установлен в г. Клецке, в штат также вводятся милиционеры. В 1978 году пульт установили в г.Копыле. В штате насчитывалось 4 электрика (2 в Несвиже, 1 в Копыле, 1 в Клецке). В 1980 году пульт устанавливается в г.п. Городея и обслуживается электриками г. Несвижа. В 1979 году из состава отдела охраны вышли охрана г. Клецка, а в 1984 году – г. Копыля. С введением пультовой охраны резко сократилась численность сторожевого состава. Вводится в штаты милиция, увеличивается число электромонтеров. После отделения Копыля и Клецка в штате охраны числились 7 электриков, 8 милиционеров, 2 дежурных пульта (офицерские должности), 4 дежурные пульта из числа гражданского персонала. Пульт управления переносится в здание Несвижского РОВД. Происходит усовершенствование материально-технической базы отделения, из транспортных средств имеются два мотоцикла, автомобиль ГАЗ-51, «Жигули», «Москвич-408».





С февраля 1966 года из состава Несвижского межрайотдела вневедомственной охраны вышли Дзержинск, Узда, Клецк, Фаниполь, Негорелое, остались Несвиж, Городея, Копыль, Столбцы, Тимковичи. В штате было 4 шофера, мотоциклист, 2 электрика, агент по снабжению, старший инспектор, инспектор отдела кадров, техник-электрик, 10 бригадиров, 3 инспектора мото-патрульной службы.

В 1976 году отделению охраны присвоено звание «Лучшее отделение охраны МВД СССР».

В 1985 году отделение приобрело административное здание по ул. Ленинской, проведена его реконструкция и установлен пульт.

В последующем проводилась активная организационная работа среди личного состава, усовершенствовалась материально-техническая база, введена практика перевода пультовых объектов на новую систему охраны АСОС “Алеся”.

При содействии РОВД, управления «Охраны» был проведен капитальный ремонт административного здания, построены гаражи для служебного автотранспорта, учебный класс, вольеры для служебных собак.

На протяжении всего времени отделение охраны неоднократно занимало призовые места по результатам оперативно-служебной деятельности, произошло резкое увеличение охраняемых объектов. Команды от отделения занимали призовые места в спортивных первенствах РОВД и Минского областного управления охраны, полностью погашена дебиторская задолженность, заработная плата выплачивалась регулярно и вовремя.

В 2001 г. введена военизированная охрана и охрана квартир граждан административное здание было переведено с арендной оплаты на баланс отделения охраны, была произвдена полная реконструкция здания, благоустроена территория, сделан проект на возведение нового административного здания.





С 2006 года Несвижское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь в связи с увеличением штатной численности переименовано в Несвижский отдел Департамента охраны МВД республики Беларусь.

Во время катастрофы на Чернобыльской АЭС сотрудники отдела не остались в стороне. В составе сводных отрядов милиции в 1986-1987 годах 4 сотрудников отдела охраны принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на загрязненных территориях, честно и достойно выполнив свой профессиональный долг (Бурак Александр Аркадьевич, Козел Сергей Николаевич, Жданович Константин Иванович, Праженик Александр Константинович).

Немаловажным событием в жизни отдела охраны стало и омоложение кадров. В течение последних лет ряды сотрудников охраны пополнило множество молодых милиционеров. На заслуженный отдых ушли замечательные сотрудники не один год добросовестно и профессионально отработавшие в отделе охраны – Леванчук Ричард Иванович, Шингель Геннадий Дмитриевич, Лагунович Петр Петрович, Наумович Валерий Владимирович, Хвитько Николай Иванович, Цвирко Чеслав Николаевич, Макавчик Константин Степанович, Воронкович Александр Вячеславович, Яковлев Вячеслав Владимирович, Петрученя Николай Иванович, Ивашин Геннадий Степанович, Бурак Александр Аркадьевич, Лапотка Олег, Авдей Олег Иванович, Чурило Виталий Витальевич, Соловей Сергей Демьянович, Мамчиц Валерий Васильевич, Щнрбаков Владимир Витальевич, Семенович Владимир Георгиевич, Бутримович Владимир Георгиевич.

В настоящее время отдел имеет техническую возможность предоставлять услуги по централизованной охране любых объектов в г. Несвиже. Для расширения возможности по оказанию юридическим и физическим лицам услуг охраны на АТС в г.п. Снов, Городея, п. Сахарный завод, Ударный и д. Высокая Липа установлена аппаратура, позволяющая контролировать состояние охраняемых объектов. Имеется возможность охраны гаражных кооперативов при одновременном подключении не менее восьми гаражей (при отсутствии телефонной линии). При отсутствии на объекте городской телефонной линии возможно подключение на радиоканальную систему охраны.

НАГРАДЫ НЕСВИЖСКОГО ОТДЕЛА

1976 год

Отделу охраны присвоено звание «Лучшее отделение охраны МВД СССР», приказ МВД СССР № 18 от 16 февраля 1976 г.

2010 год

Первое место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

2011 год

Третье место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

2012 год

Первое место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

2013 год

Второе место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

2015 год

Третье место по результатам служебной деятельности среди подразделений Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь

2016 год

Второе место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь

2017 год

Первое место по результатам служебной деятельности среди подразделений Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь

2019 год

Второе место по результатам служебной деятельности среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Награды сотрудников

1986 год

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – приказ МВД СССР №368 л/с от 08.10.1986

старший сержант милиции

НАУМОВИЧ Валерий Владимирович

милиционер пульта централизованной охраны мотовзвода милиции отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Несвижского райисполкома.

1991 год

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – приказ МВД БССР №111 от 26.10.1991

сержант милиции

ВОРОНКОВИЧ Александр Вячеславович

милиционер-кинолог группы задержания пульта централизованной охраны строевого подразделения милиции Несвижского районного отделения объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь.

2010 год

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – Указ Президента Республики Беларусь №206 от 30.04.2010

прапорщик милиции

МАМЧИЦ Валерий Васильевич

милиционер-кинолог группы задержания взвода милиции Несвижского отдела Департамента охраны МВД республики Беларусь;

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – Указ Президента Республики Беларусь №714 от 30.12.2010

старший прапорщик милиции

ЯНКОВСКИЙ Владимир Вячеславович

командир отделения роты милиции Несвижского отдела Департамента охраны МВД республики Беларусь.

2012 год

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – Указ Президента Республики Беларусь №482 от 22.10.2012

прапорщик милиции

СЕМЕНОВИЧ Владимир Георгиевич

милиционер-кинолог группы задержания роты милиции Несвижского отдела Департамента охраны МВД республики Беларусь.

2014 год

Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени – Указ Президента Республики Беларусь №189 от 02.05.2014

старший прапорщик милиции

ТОМАШЕВСКИЙ Виталий Вячеславович

милиционер-водитель группы задержания роты милиции Несвижского отдела Департамента охраны МВД республики Беларусь.

Важнейшие этапы формирования и развития Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

1959 год

Вневедомственная сторожевая охрана по городу Несвижу создана на основании приказа отдела вневедомственной охраны УООП Минского облисполкома № 30 от 5 августа 1959 года.

1960 год

Вневедомственная сторожевая охрана переименована в межрайонное отделение ВСО при Несвижском отделе милиции приказом отдела вневедомственной охраны УООП Минского облисполкома № 56 от 1 апреля 1960 года.

1963 год

В отделение ВСО при отделе милиции Несвижского райисполкома, переименовано приказом отдела вневедомственной охраны УООП Минского облисполкомам 29 от 14.03.1963 г.

1975 год

Отдел вневедомственной охраны переименован в отделение, приказом отдела вневедомственной охраны УООП Минского облисполкома № 40 от 18.05.1963 г.

1991 год

В Несвижское районное отделение объединения “Охрана” при МВД Респуб­лики Беларусь преобразовано на основании приказа МВД БССР № 185 от 10 ноября 1991 года.

2004 год

Несвижское районное отделение объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь переименовано в Несвижское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь, на основании приказа МВД Республики Беларусь № 020 от 28 февраля 2004 года.

2006 год

Несвижское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь реорганизовано в Несвижский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь на основании приказа Департамента охраны МВД Республики Беларусь №10 от 16 января 2006 года.

Собрание профсоюзного актива

Вручение знамени

1967 год