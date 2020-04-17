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Детский технопарк начали строить в Минске. Инвестиции на этот год – 12,5 миллиона рублей

17.04.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске началось строительство Национального детского технопарка. В него войдут три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школа.

Под учебно-лабораторный корпус приспособят одно из неиспользуемых производственных зданий БНТУ, сообщают «Минск-новости».

Это строение реконструируют, сейчас завершается разработка проекта. В мае планируется начать строительные работы.  

Строительство Национального детского технопарка будет финансироваться из республиканского и столичного бюджета. Инвестпрограммой Минска на 2020 год на строительство планируется выделить 4,4 млн рублей, Госинвестпрограммой — 8 миллионов рублей.

Детский технопарк планируется открыть до 1 января 2021 года. Указ о его создании был подписан 12 апреля этого года.

Обучение в технопарке будут проходить преимущественно учащиеся 9-11-х классов в группах от 7 до 10 человек. Смена — до 24 дней. Для них разрабатывается специальная образовательная программа. 

Отбор будет проходить в три этапа. Первый — дистанционный. Школьники отправляют на сайт технопарка заявку и в дальнейшем свою творческую работу или проект. Работы будет оценивать экспертный совет при технопарке. На втором этапе — тестирование. Сразу ко второму этапу будут допускаться победители различных олимпиад, республиканских и международных конкурсов. На третьем этапе учащиеся будут проходить собеседование, чтобы определить, в каком направлении и в какой лаборатории каждый из них будет работать.

В Национальном детском технопарке планируется организовать 15 инновационных лабораторий по направлениям «робототехника», «авиакосмос», «зеленая химия», «инженерная экология», «биология». «Кроме учеников 9-11-х классов технопарк смогут посещать и учащиеся средних школ младшего возраста.

В октябре прошлого года правительство утвердило состав наблюдательного совета Национального детского технопарка. В него вошел директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске началось строительство Национального детского технопарка. В него войдут три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школа.
 
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