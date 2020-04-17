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Названа цена нового «народного» смартфона Xiaomi в Беларуси

17.04.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро в Беларуси стартуют официальные продажи нового «народного» смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 9S. Мы узнали, за сколько устройство будет у нас продаваться.


Модификацию с 64 ГБ постоянной памяти оценили в 649 рублей (265 долларов), с 128 ГБ хранилища — в 759 рублей (310 долларов).

Для сравнения: Redmi Note 9 Pro Max — полная копия Redmi Note 9S для Индии — продается от 175 долларов. Устройство доступно и у других неофициальных продавцов в Беларуси. На момент публикации заметки Redmi Note 9S в интернет-магазинах стоит примерно столько же, сколько и в фирменных центрах продаж.

Напомним: девайс оснащается экраном на 6,67 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD+. Основная камера состоит из четырех модулей (48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп). Фронтальная камера — на 16 Мп. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 720G, объем аккумулятора — 5020 мАч, есть поддержка 18-ваттной быстрой зарядки.

В аппарат можно установить сразу две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. Сканер отпечатков пальцев находится на правой грани устройства, есть ИК-датчик для управления бытовой техников. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников.

Ниже — цены Redmi Note 9S в интернет-магазинах:

 
 
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