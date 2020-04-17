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Владимир Караник: что касается медицинских работников скорой медпомощи Минска - выводы сделаны
Источник материала: ОНТМинска - выводы сделаны" class="one-news__figure-img">
Что касается медицинских работников скорой медицинской помощи Минска, то выводы сделаны. Всё сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Об этом заявил Владимир Караник во время брифинга Минздрава.
По словам министра, на сегодняшний день все чувствуют себя удовлетворительно.
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Что касается медицинских работников скорой медицинской помощи Минска, то выводы сделаны. Всё сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Об этом заявил Владимир...
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