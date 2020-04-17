«Банки кредитуют, но есть вопросы». Как будет работать новый указ об ипотеке на недвижимость

Источник материала: Tut.by

Президент подписал указ «Об ипотечном жилищном кредитовании», который меняет механизм выдачи кредитов под залог жилья. Как пояснили в Минэкономики, в частности, именно залог, а не, например, поручительство будет первоочередным способом обеспечения кредитов на недвижимость, а банк сможет взыскать ипотечную квартиру, только если совпали определенные условия по сумме и сроку задолженности. Об этом журналистам рассказал замминистра экономики Юрий Чеботарь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Технически ипотека, то есть кредитование под залог недвижимости, существует в Беларуси с 2008 года. Однако, по словам заместителя министра, «ипотечное кредитование, один из наиболее распространенных инструментов во всем мире, не столь развито».

— Принятие этого указа является одним из шагов для того, чтобы ипотечное кредитование нашло более широкое применение как в банках, так и у населения. На сегодняшний день банки кредитуют под залог жилья, но есть вопросы, и эти вопросы указ в какой-то степени урегулировал, — рассказал Юрий Чеботарь.

Так, ипотечное кредитование будет применяться в том числе к готовому жилью как на первичном рынке, так и на "вторичке". Если говорить об обеспечении обязательств по жилищным кредитам, то сейчас банки применяют не только залог, но и другие способы, например поручительство.

— Наверное, отдельным гражданам сложно найти коллег, родственников для поручительства, поэтому указ устанавливает первоочередность залогового обеспечения. Залог будет впереди других видов обеспечения обязательств, — пояснил Юрий Чеботарь.

Также указ «внедряет механизмы, связанные с поддержкой получателей кредита».

— Устанавливаются предельные сроки и предельные суммы, при которых банк сможет обратиться за взысканием залоговой квартиры, — сообщил Юрий Чеботарь.

В частности, речь идет о том, что банки смогут взыскать квартиру, только если совпало одновременно два условия: задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы кредита, а просроченная задолженность по основной сумме и процентам составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

По словам Юрия Чеботаря, новый документ решил в том числе и те вопросы по ипотечному кредитованию, которые возникали у коммерческих банков.

— Указ внедряет такой механизм, как первоочередность залога квартиры по сравнению со всеми другими возможными претензиями на эту квартиру. Это очень важно для того, чтобы банки были убеждены, что с их залогом ничего не случится, — пояснил замминистра. — Также решены вопросы администрирования, чтобы механизмы регистрации договоров залога проходили более ускоренно.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, то есть 16 октября.