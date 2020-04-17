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Морские львы разгуливают по курортному городу в Аргентине
Источник материала: ОНТ
По улицам курортного города в Аргентине разгуливают морские львы.
Раньше они обитали у порта, а сейчас обживают туристические места. Пока жители и приезжие – на карантине, некоторые животные «отдыхают» прямо на проезжей части. Ну, а сотрудники порта после животных отмывают причалы.
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По улицам курортного города в Аргентине разгуливают морские львы. Раньше они обитали у порта, а сейчас обживают туристические места. Пока жители и приезжие – на...
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