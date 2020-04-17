Доллар снова не устоял под напором белорусского рубля

Сегодня корзина подешевела на 0,14%, а сначала недели — на 1,53%, с начала месяца — на 2,83%.





Курс доллара упал на 0,0137 BYN до 2,4450 BYN/USD, полностью потеряв вчерашнее укрепление и откатившись до минимума за 30 дней.





Напомним, что вчера доллар смог прервать серию из 11 укреплений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,1467 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0253 BYN до 2,6489 BYN/EUR — минимума за 31 день.





Курс российского рубля вырос на 0,0127 BYN до 3,3049 BYN/100 RUB, покинув минимум за 15 дней, но всё равно завершил неделю в отрицательной зоне.





Российскому рублю удалось подорожать впервые после серии из пяти снижений подряд, за время которой его курс упал на 0,0822 BYN.









Итоги недели на валютном рынке РБ

Белорусский рубль смог укрепиться ко всем основным конкурентам на текущей неделе:





доллар −0,0302 BYN (−1,22%);

евро −0,0571 BYN (−2,11%);

российский рубль −0,0522 BYN (−1,55%)





Укрепление ко всем валютам зафиксировано уже вторую неделю подряд.