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Президент пообещал оказать финансовую помощь предприятиям
17.04.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко во время посещения Лидского района предложил оказать финансовую помощь предприятиям, пострадавшим во время пандемии.
По словам Лукашенко, в период кризиса крайне важно сохранить производства и трудовые коллективы.
Президент также сообщил, что государство готово оказать субъектам хозяйствования финансовую поддержку из республиканского бюджета. Средства будут направлены в области, а уже непосредственно на местах губернаторы распределят эту поддержку среди тех предприятий, которые в ней нуждаются, передает
Прежде всего, считает Лукашенко, поддержать нужно крупные предприятия.
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Александр Лукашенко во время посещения Лидского района предложил оказать финансовую помощь предприятиям, пострадавшим во время пандемии.
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