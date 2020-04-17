Президент пообещал оказать финансовую помощь предприятиям

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко во время посещения Лидского района предложил оказать финансовую помощь предприятиям, пострадавшим во время пандемии.

По словам Лукашенко, в период кризиса крайне важно сохранить производства и трудовые коллективы.

Президент также сообщил, что государство готово оказать субъектам хозяйствования финансовую поддержку из республиканского бюджета. Средства будут направлены в области, а уже непосредственно на местах губернаторы распределят эту поддержку среди тех предприятий, которые в ней нуждаются, передает БЕЛТА .

Прежде всего, считает Лукашенко, поддержать нужно крупные предприятия.