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Как власть спускает наши деньги в унитаз: Cadillac за $76 тысяч три года простоял без дела в президентском гараже

17.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 апреля в Институте недвижимости и оценки пройдёт аукцион, благодаря которому мы можем узнать о том, какие машины стоят в "президентском гараже". Причем не просто стоят, а простаивают.

Как власть спускает наши деньги в унитаз: Cadillac за тысяч три года простоял без дела в президентском гараже
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тот самый кадиллак

В гараже учреждения “Белтрансспецавто” Управделами Лукашенко, которое возит белорусских чиновников и официальные делегации, прибывающие в нашу страну. 

На торги выставлены три дорогих внедорожника: Cadillac Escalade III 2012 года выпуска, BMW X5 M 2011 года и BMW X6 M 2009 года выпуска.

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Начальная цена Cadillac Escalade сейчас — 26 800 рублей. Это раз в семь меньше, чем такая машина стоит в салоне. На сайте госзакупок Еврорадио нашло тендер на похожий легковой автомобиль, по времени соответствующий закупке "кадиллака", выставленного на аукцион, — единственное предложение оценивалось в $76 тысяч.

Почему сейчас внедорожник стоит так дёшево? Дело не только в возрасте и пробеге. А ещё и в том, что автомобиль за $76 тысяч государственных средств последние три года… простоял в гараже. Как и два других паркетника, выставленных на аукцион.

"Они стоят уже около трёх лет, а до этого были в постоянной эксплуатации. Самый большой недостаток — то, что машины стоят три года. Соответственно, и аккумуляторы уже можно выбросить, и тормозная система уже не в лучшем состоянии. Было обновление парка, и теперь эти машины выведены из эксплуатации. Они нам не нужны, они свой ресурс исчерпали", — рассказал сотрудник "Белтрансспецавто".

Как рассказали Еврорадио в "Белтрансспецавто", основная причина, по которой внедорожники выставлены на аукцион, это исчерпание ими своего ресурса. При этом самый старый автомобиль — BMW X6 M — с учётом трёхлетнего простоя в гараже был в эксплуатации не больше 8 лет. А пробег за то время и вовсе несерьёзный — 172 тысячи километров, или в среднем 21 тысяча в год. 

Второй BMW с аукциона (с учётом простоя) эксплуатировался 6 лет, а Cadillac так и вовсе всего 5 лет побегал!

В 2018 году Еврорадио писало, как автопарк "Белтрансспецавто" пополняется легковыми и пассажирскими автомобилями почти на $1 миллион. Среди транспортных средств, которые были указаны в тендере, — внедорожник Toyota Land Cruiser 200, реанимобиль, грузо-пассажирский автомобиль, а ещё три Mercedes-Benz Е400 и Mercedes-Benz S560 4 MATIC Long или его аналог.

"Парк стареет, и он требует замены, — рассказал тогда Еврорадио представитель "Белтрансспецавто" Юрий Кривулец. — Мы обслуживаем высших должностных лиц, иностранные делегации, которые к нам приезжают. Мы же не будем это делать на каких-то старых автомобилях, чтобы после репутация нашего государства очернялась, поэтому приходится поддерживать парк в надлежащем состоянии. Когда автомобиль 12 лет обслуживает иностранные делегации, он изнашивается — его нужно заменить".


Выходит, купив новые автомобили представительского класса, в "Белтрансспецавто" на три года поставили три дорогих внедорожника на стоянку вместо того, чтобы сразу продать более старые по хорошей цене. 

Ну а что? Управделами Лукашенко может себе это позволить. Ведь деньги не из собственного кармана, а из народного.

Кстати, в январе 2020 года "Белтрансспецавто" уже продало с аукциона 6 автомобилей: 4 Audi A8 и 2 Mercedes-Benz. Тендеров для обновления автопарка в 2020 году организация не проводила.
 
 
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24 апреля в Институте недвижимости и оценки пройдёт аукцион, благодаря которому мы можем узнать о том, какие машины стоят в "президентском гараже". Причем не просто...
 
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