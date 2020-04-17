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Российский хоккеист Андрей Марков завершил карьеру игрока

17.04.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский хоккеист Андрей Марков завершил карьеру игрока

Российский хоккеист, чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру игрока.

На протяжении 17 лет защитник выступал в национальной хоккейной лиге в составе «Монреаля». На счету Андрея Маркова почти тысяча матчей в сильнейшем чемпионате мира. С 2017 он выступал в КХЛ за «Ак Барс», с которым завоевал Кубок Гагарина. А последним клубом 41-летнего игрока был ярославский «Локомотив».

Фото:nhl.com

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Российский хоккеист, чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру игрока. На протяжении 17 лет защитник выступал в национальной хоккейной лиге в составе «Монреаля»....
 
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