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Российский хоккеист Андрей Марков завершил карьеру игрока
Источник материала: ОНТ
Российский хоккеист, чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру игрока.
На протяжении 17 лет защитник выступал в национальной хоккейной лиге в составе «Монреаля». На счету Андрея Маркова почти тысяча матчей в сильнейшем чемпионате мира. С 2017 он выступал в КХЛ за «Ак Барс», с которым завоевал Кубок Гагарина. А последним клубом 41-летнего игрока был ярославский «Локомотив».
Фото:nhl.com
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Российский хоккеист, чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру игрока. На протяжении 17 лет защитник выступал в национальной хоккейной лиге в составе «Монреаля»....
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