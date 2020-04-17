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В Беларуси назначили обязательный для чиновников республиканский субботник

17.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В правительстве Беларуси подписали постановление № 23 о проведении республиканского субботника, который должен пройти 25 апреля.

Согласно документу, «в этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы» должны провести субботник на рабочих местах, или привести в хорошее состояние территории населенных пунктов, сообщает национальный правовой портал pravo.by. Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.

Другие организации могут участвовать в субботнике на добровольной основе.

Если в субботнике решат принять участие некоммерческие организации, по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым министерством финансов.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Все средства, заработанные в этот день, будут направлены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

В Совмине указали, что полученные деньги будут распределены в такой пропорции:

- 50 процентов денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны;

- 50 процентов денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов в порядке, установленном этим Министерством. Данные средства в равных долях направляются учреждению «Национальный художественный музей Республики Беларусь» на завершение работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».

 
 
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В правительстве Беларуси подписали постановление № 23 о проведении республиканского субботника, который должен пройти 25 апреля.
 
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