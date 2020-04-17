



Об этом сообщил «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.





– Как только в поле зрения камеры попадает человек с температурой выше нормы, на экране появляется красное окошко. Сейчас совместно с Санитарно-эпидемиологической службой города вырабатываем алгоритм действий: какие меры предпринимать, выявив пассажира с повышенной температурой.





Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказания помощи, – уточнил А. Дорохович.





Он добавил: проект рассчитан на перспективу и будет полезен не только при нынешней эпидситуации, но и в будущем – в периоды всплеска респираторных инфекций.





В качестве тестовой площадки «Площадь Ленина» выбрали по вполне понятным причинам: помимо минчан станцией пользуются многие иногородние, приезжающие в столицу на автобусах и поездах.









В дальнейшем тепловизоры могут появиться и на других станциях подземки.





– Огромное спасибо горожанам, которые с пониманием относятся к нынешней ситуации и стараются меньше посещать общественные места. На примере транспорта мы видим, что жители без введения запретов и ограничений сами проявляют сознательность. Суточный пассажиропоток в метро сейчас составляет 400 тыс. человек, в то время как обычно он варьировался в пределах 800 тыс. – 1 млн, – сказал Дорохович.