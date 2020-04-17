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В метро установили тепловизор - выявлять пассажиров с температурой. У кого "психоз"?
Источник материала: Партизан
Тепловизор, позволяющий на расстоянии выявлять пассажиров с повышенной температурой, заработал в тестовом режиме на входе на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны ж/д вокзала
Об этом сообщил «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
– Как только в поле зрения камеры попадает человек с температурой выше нормы, на экране появляется красное окошко. Сейчас совместно с Санитарно-эпидемиологической службой города вырабатываем алгоритм действий: какие меры предпринимать, выявив пассажира с повышенной температурой.
Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказания помощи, – уточнил А. Дорохович.
Он добавил: проект рассчитан на перспективу и будет полезен не только при нынешней эпидситуации, но и в будущем – в периоды всплеска респираторных инфекций.
В качестве тестовой площадки «Площадь Ленина» выбрали по вполне понятным причинам: помимо минчан станцией пользуются многие иногородние, приезжающие в столицу на автобусах и поездах.
В дальнейшем тепловизоры могут появиться и на других станциях подземки.
– Огромное спасибо горожанам, которые с пониманием относятся к нынешней ситуации и стараются меньше посещать общественные места. На примере транспорта мы видим, что жители без введения запретов и ограничений сами проявляют сознательность. Суточный пассажиропоток в метро сейчас составляет 400 тыс. человек, в то время как обычно он варьировался в пределах 800 тыс. – 1 млн, – сказал Дорохович.
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Тепловизор, позволяющий на расстоянии выявлять пассажиров с повышенной температурой, заработал в тестовом режиме на входе на станцию метро «Площадь Ленина» со...
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