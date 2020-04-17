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Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»

17.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил ОАО «Стеклозавод «Неман», где ознакомился с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия. Президенту также доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района.   

Впрочем, темы на предприятии затронули самые разные.  

Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я смотрю, в Минске у нас много вакансий. Водителей не хватает, курьеров не хватает, медицинских работников не хватает, притом разного уровня. Идите работайте! Поэтому люди должны понимать, что вот эти непростые времена, которые нам достались… Наша беда, но не наша вина. Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой.

Сейчас все спохватились: с голоду помрем. Давайте быстрее экономику раскручивать. Смотрите: Австрия, Чехия, Германия, уже Испания, хотя по 500 человек умирает в сутки, но начали экономику, предприятия начали открывать. Уже детские сады, школы, кроме начальных, Германия открывает, несмотря на то, что еще сотни умирают в сутки. Спохватились и поняли, что не туда пошли. Мы этим путем не пошли. Нам будет проще немножко, потому что мы не остановлены. Нам не надо раскручиваться.

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Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»

Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
 
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