|
Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил ОАО «Стеклозавод «Неман», где ознакомился с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия. Президенту также доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас все спохватились: с голоду помрем. Давайте быстрее экономику раскручивать. Смотрите: Австрия, Чехия, Германия, уже Испания, хотя по 500 человек умирает в сутки, но начали экономику, предприятия начали открывать. Уже детские сады, школы, кроме начальных, Германия открывает, несмотря на то, что еще сотни умирают в сутки. Спохватились и поняли, что не туда пошли. Мы этим путем не пошли. Нам будет проще немножко, потому что мы не остановлены. Нам не надо раскручиваться.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)