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ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху

«Сотрудники примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, — отметили в ГАИ. — Наряды ДПС также ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения». Для того чтобы праздник не омрачила печальная статистика аварий, сотрудники дорожной милиции уделят особое внимание контролю соблюдения водителями скоростных режимов. Под наблюдением также правила проезда пешеходных переходов и физическое состояние участников дорожного движения.

«Как правило, в праздники увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных дорогах, поэтому настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке. Стоит выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов и опережений. Если в машине ребенок, не забывайте о его безопасности — используйте специальное устройство для перевозки детей и попросите пристегнуться всех пассажиров», — добавили в ГАИ.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание на дорогах, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Белта

 
 
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ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД. "Сотрудники примут дополнительные меры по обеспечению дорожной...
 
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