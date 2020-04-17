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Диплом инженера-механика получила 23 февраля

17.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Александра Антонович – инженер-механик цеха репродукции свиноводческого комплекса «Беловежского». Остались считанные дни, и девушка со своей не очень женской работы отправится на совершенно женскую – в декрет. А пока мы поговорили с Сашей о том, какой случай в ее жизни определил выбор такой профессии…

Мягкая и женственная брестчанка Саша удивила своих друзей и близких, когда объявила, что учится на инженера-механика. Уверяет, что это бы­ло предопределено судьбой. Всего пару баллов недобрала на ЦТ для поступления на выбранную специальность в Белорусский государственный аграрный технический университет. Решающую точку в поступлении поставила ее ма­ма, которая посоветовала поменять специальность на другую, хоть и совсем не женскую.

Будучи студенткой поначалу робела при мысли, что придется садиться за руль трактора или любой другой сельхозтехники. На «механические» пары и лекции ходила без энтузиазма. Но когда разобралась в этих предметах, по-настоящему увлеклась.

На четвертом курсе пришла в «Беловежский» механиком на практику. И представьте себе картину: каждый день молоденькая девушка приходит в гараж в платье либо юбочке и… копошится во внут­ренностях тракторов.

Кстати, предприятие выбрала сама. А до этого немало хозяйств посетила с родителями. И так ей здесь понравилось, что сомнений в выборе первого рабочего места уже не возникало.

Саше очень повезло с коллективом. Она искренне боялась, что если попадет в мужскую компанию, над ней будут подшучивать, а то и вовсе – откровенно насмехаться. Но этого не случилось. Наоборот, коллеги многому ее научили, терпеливо объясняя и показывая все нюансы работы механика.

После получения диплома, а его вручили аккурат в мужской праздник – 23 февраля, распределилась в «Беловежский» инженером-механиком. В обязанности Саши входит организация бесперебойной работы в цеху. Она следит, чтобы все оборудование работало, как часики. В подчинении у девушки – слесарь, сантехник и сварщик. А если из этой цепочки выпадет хоть одно рабочее звено, Саша сможет самостоятельно провести ремонтные работы. Правда, кроме сварки.

И да, Саша – единственный инженер-механик «в платье» во всем «Беловежском»!

Ни одной минуты не сожалела о выборе профессии и распределении сюда. Тем более, в Беловежском она встретила своего мужа Илью, который работает электромонтером в этом же цеху репродукции свиноводческого комплекса. Спустя два года отношений молодые люди сыграли свадьбу. И дату для такого события выбрали особенную – 22.02.2020.

Сегодня новоиспеченные супруги ожидают прибавления. А руководство хозяйства обещает вскоре вручить им и ключи от собственного жилья. Для счастливой, комфортной жизни молодой семьи с детьми в Беловежском есть все необходимое, считает моя собеседница. И Брест, ее родной город, совсем рядом.

Анастасия ЯНКИНА

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Диплом инженера-механика получила 23 февраля

Author: Редактор сайта

Диплом инженера-механика получила 23 февраля

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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Александра Антонович – инженер-механик цеха репродукции свиноводческого комплекса «Беловежского». Остались считанные дни, и девушка со Сообщение Диплом...
 
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