Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал данные за 1 квартал 2020 года и представил основные итоги, как за первые три месяца года изменился рынок труда и сфера информационных технологий в частности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым кварталом количество вакансий из ИТ-сферы на сайте rabota.tut.by увеличилось незначительно — на 0,22%. Наиболее значительный прирост ИТ-вакансий наблюдался в феврале +13,5%. Уже в марте произошел спад на 6,1%.

По количеству размещаемых вакансий сфера ИТ занимает второе место (как по итогам марта, так и по итогам 1 квартала), на первом месте, традиционно, профессиональная область «Продажи».





Доля резюме ИТ-специалистов достигла 5,8% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. Активнее всего соискатели размещали резюме в феврале.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2020-го соискатели были более активны: 11 075 резюме (+26,1%) против 8783 резюме. Основной прирост резюме произошел за счет ИТ-специалистов с опытом работы 3−6 лет. С начала 2020 года резюме приросли на 4,3% (1 квартал 2020 к 4 кварталу 2019).





Рынок труда в сфере ИТ развивается быстрее общего рынка труда. Декрет о цифровой экономике, развитие технологий, популярность стартапов — все это влияет на развитие ИТ-сферы.





Но пандемия все же не обошла IT стороной. Впервые за долгое время, конкуренция установилась на уровне 3,5 резюме на 1 вакансию (март 2020). Более высокая конкуренция наблюдалась только в марте 2017 года. Но на общем рынке труда ситуация в марте еще более конкурентна — 8,1 резюме на 1 вакансию.





Еще 2 года назад наиболее востребованными в ИТ были PHP-разработчики. На данный момент больше предложений от работодателей адресовано тестировщикам и Java-разработчикам.





Ниже представлены 5 наиболее востребованных позиций с аналитикой заработных плат.









Медианное значение заработной платы — величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.