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У номенклатуры Гродненщины праздник - вместо наручников Лукашенко даст денег заводу с долгами и коррупцией

17.04.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вертикальщики ждали визита главы государства на стеклозавод «Неман» с тревогой, если не сказать со страхом.

У номенклатуры Гродненщины праздник - вместо наручников Лукашенко даст денег заводу с долгами и коррупцией
Лукашенко на стеклозаводе «Неман» 17 апреля. Фото пресс-службы главы государства
Вполне можно было допустить, что их ждет грандиозный разнос. Ну а как же – они подставили Лукашенко по всем пунктам.

В уже далеком 2005-м году глава государства приехал в Березовку, чтобы спасти легендарное предприятие. Распорядился реструктуризировать долги и выделить новые кредиты. Понятно, чтобы получить на выходе прибыльное производство.  

В провинциальную Березовку потекли огромные даже по белорусским меркам суммы. Несколько лет назад «Вечерний Гродно» сообщал, что только на создание цеха по производству стекловаты потратили 63 млн евро.

Но деньги, по сути, зарыли в землю. Управление топов предприятия и вертикальщиков вылились в то, что «Неман» ежегодно приносит внушительные убытки.

В конце прошлого года премьер-министр Сергей Румас, пораженный деятельностью «Немана», констатировал: «При годовой выручке от реализации продукции около 40 миллионов рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 миллионов рублей». 

Но мало того, что в регионе зарывают бюджетные деньги в землю. На предприятии создали условия для процветания коррупции.

В марте прошлого года бывших директора и начальника управления продаж стеклозавода «Неман» приговорили за взятки к 6 и 2 годам лишения свободы соответственно. 

Не прошло и двух месяцев, как Госконтроль возбудил уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения предприятия, которого обвинили в нанесении ущерба путем заключения невыгодного контракта на поставку стекловаты. Но, как можно догадаться, поймали далеко не всех.

В общем, получилось, что благородный порыв Лукашенко спасти предприятие использовали для вытягивания бюджетных средств и коррупции.

Согласно логике о «жесточайшем спросе» при новом визите главы государства должны были полететь головы, а возможно, даже продемонстрированы наручники.


И какие же слова услышали при звенящей тишине в Березовке от главы государства?

"Вы молодцы, что работаете", - сказал он.

Можно представить, с каким облегчением в этот момент выдохнули местные вертикальщики. Но, пожалуй, они даже и представить не могли, какая радость их ждет дальше.

– Я принял решение о строительстве еще одного цеха (стекловаты) здесь. Деньги мы найдем для этого, – заявил Лукашенко. – Что касается ваших долгов, я посмотрю проект указа (он у меня на столе), насколько вам отсрочить, чтобы вы могли рассчитаться.

У номенклатуры на Гродненщине сегодня праздник. Румас, залезай в бюджет и готовь деньжата.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вертикальщики ждали визита главы государства на стеклозавод «Неман» с тревогой, если не сказать со страхом.
 
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