Стали известны размеры надбавок медикам за работу с инфекциями

Источник материала: ОНТ

Белорусским медикам будут выплачивать от 300 до 4 тыс. белорусских рублей ежемесячных надбавок за связанную с инфекциями работу. Решение закреплено в подписанном Президентом указе «О материальном стимулировании работников здравоохранения», передает БЕЛТА.

Размер надбавки будет дифференцирован в зависимости от организации, структурного подразделения и категории работников. Так, в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, размер надбавки для врачей составит 1 тыс. рублей, для медработников со средним специальным медицинским образованием – 500 рублей, а для всех прочих работников – 300 рублей.

Для инфекционных отделений, а также приемных отделений больниц и санитарно-эпидемиологических организаций здравоохранения, проводящих мероприятия в очагах инфекции, на погранпереходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях, в отделениях рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка для врачей составит 1,5 тыс. рублей, для медицинских работников со средне-специальным медицинским образованием – 1,3 тыс., для прочих работников – 900 рублей.

При этом надбавки в отделениях анестезиологии и реанимации, а также интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи размер надбавки для врачей составит 3 тыс. рублей, для медработников со средним специальным медицинским образованием – 2 тыс., а для прочих работников – 1 тыс.

В отделениях анестезиологии и реанимации, а также лабораториях организаций, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка для врачей составит 4 тыс. рублей, для медработников со средне-специальным образованием – 3 тыс., а для прочих работников – 1,5 тыс. белорусских рублей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram