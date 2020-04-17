ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стали известны размеры надбавок медикам за работу с инфекциями

17.04.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стали известны размеры надбавок медикам за работу с инфекциями

Белорусским медикам будут выплачивать от 300 до 4 тыс. белорусских рублей ежемесячных надбавок за связанную с инфекциями работу. Решение закреплено в подписанном Президентом указе «О материальном стимулировании работников здравоохранения», передает БЕЛТА.

Размер надбавки будет дифференцирован в зависимости от организации, структурного подразделения и категории работников. Так, в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, размер надбавки для врачей составит 1 тыс. рублей, для медработников со средним специальным медицинским образованием – 500 рублей, а для всех прочих работников – 300 рублей.

Для инфекционных отделений, а также приемных отделений больниц и санитарно-эпидемиологических организаций здравоохранения, проводящих мероприятия в очагах инфекции, на погранпереходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях, в отделениях рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка для врачей составит 1,5 тыс. рублей, для медицинских работников со средне-специальным медицинским образованием – 1,3 тыс., для прочих работников – 900 рублей.

При этом надбавки в отделениях анестезиологии и реанимации, а также интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи размер надбавки для врачей составит 3 тыс. рублей, для медработников со средним специальным медицинским образованием – 2 тыс., а для прочих работников – 1 тыс.

В отделениях анестезиологии и реанимации, а также лабораториях организаций, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка для врачей составит 4 тыс. рублей, для медработников со средне-специальным образованием – 3 тыс., а для прочих работников – 1,5 тыс. белорусских рублей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским медикам будут выплачивать от 300 до 4 тыс. белорусских рублей ежемесячных надбавок за связанную с инфекциями работу. Решение закреплено в подписанном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Этот ведущий рассказывает про погоду в Индиане. Но вот почему его смотрят во всем мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика