Свежая пятерка 17, 18 и 19 апреля в магазине «Радуга»
Грудка ЦБ охл., кг – 4,99
Колбаски «по-домашнему», охл. п/ф, кг – 6,99
Груша «Конференция», кг – 2,79
Ананас «Коста-Рика», кг – 2,59
Манго «Перу», кг – 3,99
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Свежая пятерка в магазине «Радуга»
17.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Свежая пятерка 17, 18 и 19 апреля в магазине «Радуга»
Грудка ЦБ охл., кг – 4,99
Колбаски «по-домашнему», охл. п/ф, кг – 6,99
Груша «Конференция», кг – 2,79
Ананас «Коста-Рика», кг – 2,59
Манго «Перу», кг – 3,99
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Свежая пятерка 17, 18 и 19 апреля в магазине «Радуга»
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