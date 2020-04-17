Длительный срок выплаты и невысокий процент: в Минэкономики прокомментировали Указ об ипотеке

Источник материала: ОНТ

Новые возможности приобрести собственное жильё. В качестве залога банки рассмотрят и дом, и землю. Сегодня в Минэкономики прокомментировали подписанный Президентом Указ об ипотеке.

Длительный срок выплаты и невысокие процентные ставки – преимущества ипотеки в сравнении с обычным займом. Для отдельных категорий предусмотрены послабления. К примеру, военнослужащим предоставят отсрочку погашения задолженности. А в качестве займа подойдёт любое жильё в собственности.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси: «Мы применили ипотечное кредитование к готовому жилью, как на первичном рынке, так и на вторичке. Указ устанавливает первоочёдность как раз залогового обеспечения. Залог впереди за счёт других обязательств».

Выгодна ипотека и банкам - риск потерять свои деньги меньше, а вот гарантии очевидны, их можно увидеть, и даже потрогать.

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