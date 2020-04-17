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Длительный срок выплаты и невысокий процент: в Минэкономики прокомментировали Указ об ипотеке
Источник материала: ОНТ
Новые возможности приобрести собственное жильё. В качестве залога банки рассмотрят и дом, и землю. Сегодня в Минэкономики прокомментировали подписанный Президентом Указ об ипотеке.
Длительный срок выплаты и невысокие процентные ставки – преимущества ипотеки в сравнении с обычным займом. Для отдельных категорий предусмотрены послабления. К примеру, военнослужащим предоставят отсрочку погашения задолженности. А в качестве займа подойдёт любое жильё в собственности.
Выгодна ипотека и банкам - риск потерять свои деньги меньше, а вот гарантии очевидны, их можно увидеть, и даже потрогать.
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Новые возможности приобрести собственное жильё. В качестве залога банки рассмотрят и дом, и землю. Сегодня в Минэкономики прокомментировали подписанный...
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