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Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля

«С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования», — сказал Игорь Карпенко.

«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, около 40% детей планируют прийти в школу. «Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», — отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что в школах проведена достаточно серьезная работа по созданию и наработке методической базы. «Причем она разработана не только на уровне республиканских структур — я имею в виду Национальный институт образования и Республиканский образовательный портал, но и на уровне каждого учреждения образования. Ведь, учителя творческие люди, у них есть необходимые наработки, созданы целые учебно-методические комплексы по ряду предметов, некоторые даже интересные темы записаны на видео. Поэтому в рамках такой самостоятельной работы школьникам надо будет с учителем отработать, какие задания он будет получать и как будет осуществляться контроль его знаний», — добавил он.

Вместе с тем министр акцентировал внимание на том, что в Беларуси есть некоторые регионы, в которых большой процент школьников готовы приступить к занятиям. Особенно в сельской местности. Там будет организовано и питание учащихся в соответствии с теми требованиями, которые есть, и рекомендациями Минздрава. Все алгоритмы этой деятельности отработаны, в том числе скорректировано учебно-тематическое планирование по началу четвертой четверти. Мы готовы приступать к работе», — резюмировал он.

Белта

 
 
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Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА. "С...
 
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