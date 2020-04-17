В Беларуси зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня по COVID-19

Источник материала: ОНТ

С момента выявления первого инфицированного COVID-19 в Беларуси зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Контакты первого и второго уровней обязаны соблюдать режим самоизоляции. По словам Инны Карабан, за вчерашний день специалистам удалось посетить примерно 23,7 тыс. человек.

Штрафы назначались в размерах до 2 БВ. Также с людьми проводили повторные беседы.

Напомним, что максимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции составляет 30 базовых.





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