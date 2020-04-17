ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти отпустили цены на товары. Госрегулирование оставили только на некоторые продукты

17.04.2020 19:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство отменило действие постановления правительства № 184, которым для производителей и импортеров вводили ограничение по росту цен. Это нововведение вызвало немало вопросов у бизнеса. Нынешнее решение принято из-за стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке, поясняют в Совмине. Но власти усилили контроль за ростом цен на социально-значимые товары. Проще говоря, потолок по росту цен будет только для этих товаров, а на остальные отменили.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее власти ввели ограничения для производителей и импортеров по росту цен в 0,5% в месяц. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. При этом МАРТ, облисполкомам и Минскому горисполкому было поручено обеспечить соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Это нововведение вызвало немало вопросов у бизнеса.

Тем временем МАРТ ввел дополнительные меры по регулированию цен на социально значимые товары, чтобы не допустить их заметного подорожания. Как и планировалось, приняты дополнительные меры по регулированию цен на социально значимые товары — сразу на 26 позиций будут в течение 90 дней сдерживать рост цен.

В перечень товаров, на которые власти будут сдерживать рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты. Цены на сахар и гречку, напомним, уже регулируются государством.

Власти ввели также ограничения по рентабельности производителей социально-значимых товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).

При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.

Это решение вызвало вопросы у бизнеса. По некоторым прогнозам, «ограничение надбавки импортера на уровне 10% грозит остановить поставки некоторых товаров».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство отменило действие постановления правительства № 184, которым для производителей и импортеров вводили ограничение по росту цен. Это нововведение...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАДКАСТ ДНЯ: выпадкі COVID-19 растуць, але ёсць “праменьчык надзеі”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика