Власти отпустили цены на товары. Госрегулирование оставили только на некоторые продукты

Источник материала: Tut.by

Правительство отменило действие постановления правительства № 184, которым для производителей и импортеров вводили ограничение по росту цен. Это нововведение вызвало немало вопросов у бизнеса. Нынешнее решение принято из-за стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке, поясняют в Совмине. Но власти усилили контроль за ростом цен на социально-значимые товары. Проще говоря, потолок по росту цен будет только для этих товаров, а на остальные отменили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее власти ввели ограничения для производителей и импортеров по росту цен в 0,5% в месяц. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. При этом МАРТ, облисполкомам и Минскому горисполкому было поручено обеспечить соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Это нововведение вызвало немало вопросов у бизнеса.

Тем временем МАРТ ввел дополнительные меры по регулированию цен на социально значимые товары, чтобы не допустить их заметного подорожания. Как и планировалось , приняты дополнительные меры по регулированию цен на социально значимые товары — сразу на 26 позиций будут в течение 90 дней сдерживать рост цен.

В перечень товаров, на которые власти будут сдерживать рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты. Цены на сахар и гречку , напомним, уже регулируются государством.

Власти ввели также ограничения по рентабельности производителей социально-значимых товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).

При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.

Это решение вызвало вопросы у бизнеса. По некоторым прогнозам, «ограничение надбавки импортера на уровне 10% грозит остановить поставки некоторых товаров».