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Власти отпустили цены на товары. Госрегулирование оставили только на некоторые продукты
Источник материала: Tut.by
Правительство
Напомним, ранее власти
Тем временем МАРТ
В перечень товаров, на которые власти будут сдерживать рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты. Цены
Власти ввели также ограничения по рентабельности производителей социально-значимых товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.
Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).
При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.
Это решение
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