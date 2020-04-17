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Чемпионки Беларуси по хоккею на траве готовятся к новому сезону

17.04.2020 19:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионки Беларуси по хоккею на траве готовятся к новому сезону

Начало чемпионата страны по хоккею на траве откладывается, но участники уже ведут подготовку к соревнованиям. Одним из фаворитов турнира среди женщин является клуб «Минск». 

Сильнейшая команда страны начала тренировки еще в марте. После сбора по общефизической подготовке сейчас спортсменки занимаются на своей базе в столичном парке Горького. Изменения в составе по сравнению с прошлым годом минимальные. Все хоккеистки с нетерпением ждут старта нового сезона. 

Тем не менее команда сохраняет позитивный настрой. Сезон предстоит очень интересный – кроме защиты титула в национальном первенстве, минчанкам предстоит борьба в ряде престижных международных стартов, главный из которых – Евролига с участием восьми сильнейших команд континента. Этот турнир запланирован на осень.

 

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Теги: Минск
 
 
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Начало чемпионата страны по хоккею на траве откладывается, но участники уже ведут подготовку к соревнованиям. Одним из фаворитов турнира среди женщин является...
 
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