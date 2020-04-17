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7 беспроигрышных вариантов, как украсить пасхальный кулич

17.04.2020 19:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 беспроигрышных вариантов, как украсить пасхальный кулич

Кулич – главное блюдо праздничного пасхального стола. Если вы собираетесь печь его сами, то вот семь отличных способов декора. 

1. Сахарная глазурь.

Чтобы приготовить сахарную глазурь, нужно взбить один яичный белок в плотную пену, всыпать 100 г сахарной пудры и взбить до однородности. Затем еще раз добавить 120 г пудры и перемешать лопаточкой. Затем нужно дать постоять 10 минут и переложить глазурь в кондитерский мешок с узкой насадкой. Чтобы верхушка кулича выглядела глянцевой, перед выпечкой можно смазать ее взбитым яйцом.

2. Шоколад.

Шоколад можно ипользовать в сочетании с сахарной глазурью, а можно и самостоятельно. Нужно растопить плитку на водяной бане и дать немного остыть. Затем переложить в кондитерский мешок и на свой вкус украсить. Для удобства используйте трафарет, который можно вырезать из альбомного листа.


3. Ягоды.

Ягоды могут быть как свежими, так и замороженными. Такой декор точно понравится вашим близким. А еще ягоды можно совмещать с белковым кремом или сахарной глазурью.


4. Белковый крем.

Чтобы приготовить правильный белковый крем, понадобится идеально чистая посуда, два охлаждённых куриных яйца, стакан сахарной пудры и столовая ложка лимонного сока. Для начала нужно отделить белки от желтков. И обязательно перед приготовлением подержать посуду в холодильнике около 20 минут. Затем взбиваем белки и аккуратно добавляем пудру по 1 ч. л. Взбивать нужно две минуты. После добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать до густого состояния, на что уйдет около 10 минут. Главное – использовать крем сразу, чтобы не осела пена. 


5. Кондитерская посыпка.

Кондитерская карамельная посыпка — настоящая находка для домашней выпечки. Ее можно приобрести в любом магазине. А для большей пестрости яркости отдайте предпочтение посыпке из двух-трёх цветов. 

6. Цукаты, орехи и сухофрукты.

Растопите 0,5 стакана сахара с ложкой воды и дождитесь, пока сахар приобретёт янтарный цвет. Используя кулинарную кисть, смажьте растопленным сахаром верхушку кулича, а в центре выложите сухофрукты, цукаты и орехи и снова смажьте растопленным сахаром.


7. Сахарная глазурь и цукаты из цитрусовых.

Нарежьте дольками некрупный апельсин или мандарин. Затем снова растопите сахар, доведя его до светло-желтого цвета. Затем добавьте туда цукаты и дождитесь, пока сахар карамелизируется. Всю смесь остудите и аккуратно выложите на пасхальный кулич. 


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Кулич – главное блюдо праздничного пасхального стола. Если вы собираетесь печь его сами, то вот семь отличных способов декора.  1. Сахарная глазурь. Чтобы...
 
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