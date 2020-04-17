ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

17.04.2020 23:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

И в конце, перед отъездом, что называется, напутственные слова местным чиновникам. Работать им есть над чем.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог только здесь будет что-то не так. Ну и начинайте убирать этот цех и строить новый. Надо принять решение, если что – я найду, у кого одолжить деньги. Главное, чтобы занять сейчас тресты, занять людей, чтобы они работали.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

Читайте также:

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белшина» в конце матча упустила победу, судья назначил два пенальти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика