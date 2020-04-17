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Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в конце, перед отъездом, что называется, напутственные слова местным чиновникам. Работать им есть над чем.
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Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста,...
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