Последняя ночь. Два брата, находящиеся на самоизоляции, погибли в пожаре

Источник материала: ОНТ

Ночью в Глусском райотделе по чрезвычайным ситуациям раздался тревожный звонок. На часах было двадцать минут второго.

К приезду спасателей дом с номером 56 горел открытым пламенем. Кровля и потолочное перекрытие обрушились. По адресу на самоизоляции должны были находиться родные братья Фильченко. 51-летний Николай и 60-летний Владимир.

Подробности смотрите в «Тревожной кнопке»:

Подписывайтесь на «Тревожную кнопку» в социальных сетях:

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Если вы стали очевидцем происшествия или важных событий, присылайте фото- и видеоинформацию в наши социальные сети или на электронный адрес tk@ont.by. Делитесь важной информацией со всеми и с нашей помощью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram