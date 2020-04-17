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Последняя ночь. Два брата, находящиеся на самоизоляции, погибли в пожаре
Источник материала: ОНТ
Ночью в Глусском райотделе по чрезвычайным ситуациям раздался тревожный звонок. На часах было двадцать минут второго.
К приезду спасателей дом с номером 56 горел открытым пламенем. Кровля и потолочное перекрытие обрушились. По адресу на самоизоляции должны были находиться родные братья Фильченко. 51-летний Николай и 60-летний Владимир.
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Ночью в Глусском райотделе по чрезвычайным ситуациям раздался тревожный звонок. На часах было двадцать минут второго. К приезду спасателей дом с номером 56 горел...
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