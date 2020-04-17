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Последняя ночь. Два брата, находящиеся на самоизоляции, погибли в пожаре

17.04.2020 20:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последняя ночь. Два брата, находящиеся на самоизоляции, погибли в пожаре

Ночью в Глусском райотделе по чрезвычайным ситуациям раздался тревожный звонок. На часах было двадцать минут второго.

К приезду спасателей дом с номером 56 горел открытым пламенем. Кровля и потолочное перекрытие обрушились. По адресу на самоизоляции должны были находиться родные братья Фильченко. 51-летний Николай и 60-летний Владимир.

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Теги: Новости
 
 
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Ночью в Глусском райотделе по чрезвычайным ситуациям раздался тревожный звонок. На часах было двадцать минут второго. К приезду спасателей дом с номером 56 горел...
 
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