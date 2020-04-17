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Президент Беларуси о визите миссии ВОЗ: «Заключение одно – власть не врёт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заключение одно – власть не врет. Все один в один. Ну а что толку, что ты будешь врать? Я как-то сказал: «Что, я этот вирус породил, что мне его надо как-то от вас прятать?» Это же не я породил. Да, у меня выстроена своя система борьбы с ним. Эта хорошая система или плохая мы посмотрим, когда психоз этот закончится. Вот мы потом и посмотрим. Но я сказал, что я не знаю, что политики будут говорить своим людям – тем, которых они загнали в дома, многоэтажки, и не выпускают из этих домов. Я не упрощаю – там, где надо, там надо.
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей...
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