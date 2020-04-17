В городских автобусах Лиды перестали продавать талоны на проезд

Источник материала: Lida.Info





16 апреля в связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена продажа талонов водителями общественного транспорта, сообщается на сайте автобусного парка №2 г. Лиды.

Теперь приобрести их можно в кассах автовокзала, киосках «Союзпечать», магазинах «Дом торговли» и «Потсдам», а также в торговых точках некоторых индивидуальных предпринимателей. У водителей можно купить только проездные билеты.

«В автобусе без оплаты предусмотрен штраф», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 16 апреля в Лиде для оплаты за проезд появилась возможность использовать систему ОПЛАТИ.